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Во время Гран-при «Ф-1» по ночам в гаражах стоит тишина – ведь работать над машиной запрещено по правилам комендантского часа. Нарушить его без штрафов можно только 4 раза за сезон по средам, 3 раза за сезон по четвергам и 2 раза по пятницам – за каждый последую команды понесут наказания. После квалификации вообще действует правило «закрытого парка». Что же происходит в боксах по ночам? Как судьи контролируют соблюдение правил? Рассказал технический директор «Хааса» Питер Кролла – на примере пост-квалификационного фото с Гран-при Бахрейна:

1. Здесь наша машина находится в условиях «закрытого парка». В определенные моменты во время уик-энда мы должны оставлять машину в таком виде, чтобы ее можно было «опечатать», и закрыть гараж.

Это фото сделано через несколько часов после окончания квалификации. Позади машины расположена точка, где ее «опечатывают» на покрывале ФИА: машина им закрывается, и работать над ней нельзя. Это правила. Это фото из Бахрейна, квалификация там заканчивается примерно в 19 часов, а машину мы должны закрыть к 21 часу. Как только машина выехала на квалификацию, нельзя менять ее настройки до гонки. Покрывало снимут за 5 часов до старта, но машина останется в режиме закрытого парка, пока не будет разрешен выезд с пит-лейн. Двое инспекторов ФИА постоянно присутствуют в гараже, когда с машины снято покрывало, и она не опечатана».

2. «Вы можете видеть камеру сверху, в специальном блоке. Она напрямую подключена к системе ФИА – это дополнительная защита от того, что кто-то будет работать с машиной».

3. «С двух сторон свисают кабели: тот, что справа, подключается к монитору, который использует гонщик во время тренировок и квалификации, а второй используется для подключения к машине и получения данных о ней (гибридной установки ERS, данные о шинах и прочее)».

4. «Есть еще одна камера, картинка с которой идет в наш инженерный офис, чтобы мы видели, какие работы ведутся над машиной. Если что-то происходит с задержкой или кто-то ошибся, можно посмотреть, что же случилось. Несколько лет назад машина соскочила с подъемников: никто не пострадал, обошлось без повреждений, но важно было понять, как так вышло».

5. «Экран справа показывает обратный отсчет до следующего гоночного заезда – например, до тренировки или квалификации. В данном случае он показывает время до того, как нужно будет «опечатать» машину, так что механики точно знают, сколько у них есть времени для работы над машиной. Отсчет времени станет красным, когда его останется совсем мало».

6. «Как только мы начинаем работать в гараже, рядом всегда находятся огнетушители, и они будут на месте до момента, пока мы все не упакуем и не будем готовы покинуть гараж. Есть два небольших углекислотных огнетушителя, которые легко использовать, если в гараже начинается пожар, и два больших огнетушителя в середине гаража, которые на фото не видны – они используются, если что-то произойдет на пит-лейн.

В конце гаража есть еще один большой углекислотный и один воздушно-пенный огнетушитель, они рядом с инструментами. В зоне с топливом находятся еще два пенных огнетушителя. Все наши парни проходят интенсивные тренировки с огнетушителями на нашей базе в Великобритании, чтобы они знали, какие огнетушители использовать в каких случаях.

На какую бы трассу мы ни отправились, эти огнетушители всегда в одних и тех же местах в гараже: никому не придется бегать по гаражу и искать нужный».

7. «По бокам гаража находятся большие динамики – они используются для развлечения. Каждый уик-энд мы произвольно выбираем человека, который отвечает за подбор музыки, так что иногда плейлист бывает дерьмовым! Но главное правило – музыка не должна быть оскорбительной».

8. «В конце гаража можно видеть задний домкрат, который мы используем тут и на пит-лейн во время тренировок и квалификации. Он попроще, чем тот, который мы используем во время гонки – тот более сложный и требует большего внимания».

9. «Можно видеть чью-то бутылку воды на ящике позади машины – у каждого члена команды своя именная бутылка».

10. «Наконец вы можете видеть несколько шкафов с бумажными полотенцами – их четыре. По одному в зоне передней части машины и по одному на главных ящиках. В автоспорте частенько приходится пачкаться, но мы в «Формуле-1». Как вы можете видеть, в гараже очень чисто. Это стандарт. Это красиво, это гигиенично, и это позволяет людям больше внимания обращать на детали и уважать пространство и среду вокруг них».

Это перевод статьи Олега Карпова из журнала GP Racing UK за май 2023.

Фото: gpracing.com/Haas F1

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