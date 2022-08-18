Судейство взрывало «Ф-1» во все эпохи: например, однажды гонщиков запутали светофором... И дисквалификацировали!

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Правила и их последовательное применение – яблоко раздора между гонщиками и судьями. Может, стоит позволить гонщикам делать то, что они умеют лучше всего?

Как насчет позволить гонщикам делать то, что они умеют лучше всего? Кажется, что теперь каждый маневр нужно анализировать при помощи линейки, транспортира и фотографий с верхнего ракурса. Когда-то в «Ф-1» гонщикам достаточно доверяли в вопросах определения разницы между маневром на грани (в общем-то, почти все хорошие маневры в гонках такие – это и значит гоняться на пределе возможного, отдавая всего себя) и действительно опасным маневром.

Когда я недавно говорил с Найджелом Мэнселлом в Гудвуде, он напомнил мне, что проблема излишнего вмешательства официальных лиц не нова. Большой Найдж знает об этом не понаслышке – чего стоит хотя бы эпизод со стартом гонки на Гран-при Канады-1989.

Все утро в Монреале шел дождь, и судьи объявили гонку дождевой, что означало свободный выбор резины в то время. Во время второго прогревочного круга (их было два из-за заглохшей на стартовой решетке машины) было видно, что трасса подсыхает в некоторых местах благодаря ветру.

Алессандро Наннини и Найджел Мэнселл решили, что лучше пожертвовать стартовой позицией (13-е место у Наннини на «Бенеттон» и 5-ое у Мэнселла на «Феррари») и поменять шины на слики. В то время правила были похожи на сегодняшние. После смены резины Мэнселл и Наннини должны были подъехать к выезду с пит-лейна перед красным сигналом светофора и ждать, когда загорится зеленый сигнал. Это означало, что гонка началась и последняя машина со стартовой решетки проехала выезд с пит-лейна.

Мэнселл прибыл туда первым. Светофор не работал, никого из официальных лиц не было, так что Найджел решил, что гонка началась и продолжил разгоняться. В 1989-м ограничение скорости на пит-лейн не существовало. Я тогда наблюдал со стороны и мне казалось, что Мэнселл на выезде с пит-лейн уже был на третьей передаче. Когда Наннини приближался к тому же месту, был включен оранжевый сигнал светофора. Рассудив (оправданно и справедливо), что это означает «выезжать на трассу с осторожностью», Алессандро сделал паузу, а затем выехал на трассу. Через несколько секунд судьи дали старт гонки. Все это было задолго до Чарли Уайтинга и его централизованного управления. А выезд с пит-лейн в 1989-м в Канаде следовал прямо в середину скоростного первого поворота. У официальных лиц могла случиться катастрофическая ситуация, если бы Мэнселл и Наннини стартовали одновременно со всеми и прибыли к первому повороту на скорости 180 км/ч.

Можно спросить, почему гонщики не смогли понять, что гонка еще не началась? В следующий раз перед стартом Гран-при обратите внимание, сколько времени занимают все предстартовые процедуры и старт. Поверьте, немало. А Мэнселл и Наннини совсем потеряли счет времени в спешке и стремлении поменять резину. В таком случае, должна ли команда предупреждать своих гонщиков о происходящем на стартовой решетке?

После гонки я спросил Питера Коллинза, руководителя «Бенеттон»: «Мы просто сказали Сандро, чтобы он следовал к выезду с пит-лейн. Мы решили, что после этого судьи выполнят все необходимые процедуры. Мы были далеко оттуда и не видели выезд. Сандро поехал за Найджелом, увидев, как тот разгоняется и выезжает на трассу, ему показалось, что гонка уже началась».

Мэнселлу и Наннини был показан черный флаг, их дисквалифицировали. В случае Мэнселла это мало что меняло, ведь он сошел из-за механических проблем. Но для «Бенеттон» это была трагедия. Джонни Херберт не смог квалифицироваться, и Наннини был единственным представителем команды в гонке. Но из-за дисквалификации команда уезжала из Канады лишь с деньгами за квалификацию одной машиной. Коллинз добавил: «Машина Алессандро была в отличном состоянии, когда его заставили сойти. Наша прибыль от гонки была потеряна из-за некомпетентности судей». Учитывая надежность «Бенеттон», Наннини мог бы стать одним из немногих, кто финишировал, учитывая, что прошедший сильный дождь сделал гонку хаотичной.

Мэнселл и Наннини нарушили статью 127 спортивного регламента, где указывалось, что ни одна машина не должна покидать пит-лейн позже, чем за 15 минут до старта. Это, конечно, хорошо, но в отсутствие сигналов светофора и официальных лиц вряд ли вы, думая, что гонка началась, встанете у выезда с пит-лейн, ожидая, что кто-нибудь появится и скажет: «О, привет, друг, извини, не увидел тебя. Да, все хорошо, вроде, можешь стартовать…».

Как я и сказал: для «Ф-1» лучше, если она даст гонщикам возможность делать то, что они умеют лучше всего.

Это перевод статьи Мориса Хэмилтона из журнала GP Racing UK за сентябрь 2022.

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Фото: Gettyimages.ru/Pascal Rondeau/Allsport