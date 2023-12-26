Конор МакГрегор, Майкл Биспинг, Макс Холлоуэй и другие: как бойцы UFC встретили Рождество ⭐

Поскольку до конца 2023 года крупных соревнований по ММА не будет, многие из крупнейших звезд этого вида спорта взяли отпуск, чтобы провести праздники со своими семьями.

Звезды UFC Конор МакГрегор, Роберт Уиттакер, Майкл Биспинг и многие другие в социальных сетях поделились семейными кадрами и пожелали поклонникам счастливого Рождества и Нового года.

Конор Макгрегор

Макс Холлоуэй

Роберт Уиттакер

Майкл Биспинг