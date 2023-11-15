Джессика Пегула стала лидером рейтинга Forbes среди самых успешных спортсменов до 30 лет

Теннисистка Джессика Пегула возглавила ежегодный рейтинг Forbes «30 до 30 лет» среди самых успешных спортсменов. Родители Джессики, миллиардеры Терри и Ким Пегула владеют командой НФЛ «Баффало Биллс» и клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз», но 29-летняя теннисистка от них совершенно не зависит.

Forbes отмечает, что пятая ракетка мира заработала около 6 млн долларов на рекламе и выступлениях, а также 6 млн призовых за уходящий год.