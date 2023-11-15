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Джессика Пегула стала лидером рейтинга Forbes среди самых успешных спортсменов до 30 лет

Джессика Пегула Джессика Пегула
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Теннисистка Джессика Пегула возглавила ежегодный рейтинг Forbes «30 до 30 лет» среди самых успешных спортсменов. Родители Джессики, миллиардеры Терри и Ким Пегула владеют командой НФЛ «Баффало Биллс» и клубом НХЛ «Баффало Сэйбрз», но 29-летняя теннисистка от них совершенно не зависит.

Forbes отмечает, что пятая ракетка мира заработала около 6 млн долларов на рекламе и выступлениях, а также 6 млн призовых за уходящий год.

5 комментариев
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Даниил Чеховской
Как обычно сильный и независимый ребенок родителей миллиардеров.
P.S. Ничуть не хочу принижать спортивные достижения Джессики.
+4
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+4
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василий иванов
с 12 млн за год самая успешная?! больше на заказ от родителей похоже.
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MTZ_2022
Ответ Даниил Чеховской
Как обычно сильный и независимый ребенок родителей миллиардеров. P.S. Ничуть не хочу принижать спортивные достижения Джессики.
Деньги не играют в теннис. Если бы не тренировалась упорно, не вошла бы в топ-10.
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Даниил Чеховской
Ответ MTZ_2022
Деньги не играют в теннис. Если бы не тренировалась упорно, не вошла бы в топ-10.
Я ее заслуг нисколько не умоляю.
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FUFAYKIN
Ответ MTZ_2022
Деньги не играют в теннис. Если бы не тренировалась упорно, не вошла бы в топ-10.
Совершенно верно. Но теннис - игра для богатых и обеспеченных, среднестатистический человек может себе позволить только бег и воркаут…
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