Sportsdaily
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🔥🔥🔥 Безумная потасовка в матче НБА. Такого не было 25 лет. Дрэймонд Грин - главная «звезда» 🤼

Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
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Баскетбол Баскетбол

Крайне «горячий» игровой день состоялся в НБА, где центром внимания неожиданно стал поединок «Голден Стэйт» - «Миннесота».

Не успел матч начаться, как Клэй Томпсон и Джейден Макдэниэлс сцепились, не решив, кто из них выиграл подбор. Рядом оказался и Руди Гобер, которого быстро обезвредил Дрэймонд Грин, использовав прием из MMA.

Арбитр удалил двух игроков «уорриорз» - Грина и Томпсона, а также баскетболиста «волков» Макдэниэлса. Дрэймонду достался неспортивный фол второй степени, а остальным - по двойному техническому.

Это первый случай в НБА за последние 25 лет, когда несколько игроков были удалены до того, как был открыт счет.

Реакция фанатов.

💭 «Он просто ждал повода, чтобы напасть на Гобера».

💭 «Дрэймонд ведет себя так в каждой игре».

💭 «Да просто Грин - подлый ######».

💭 «Дрэймонд с таким же успехом может продолжить карьеру в качестве бойца UFC».

💭 «Дрэймонд так долго ждал этого момента».

11 комментариев

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badaboom
Ответ kern-dll
Четкий захват, Гобер и понять ничего не успел
Что там четкого? Со спины напрыгнул, как гиена на льва в толпе других гиен
+18
-1
+17
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Бродяга-симпатяга
Драка то где? За такой заголовок я бы кастрировал
+11
0
+11
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Райли Карри
Важный момент. Счет 0-0. КМК, Грин и Томпсон удалились намеренно по предварительному сговору. Может даже имеет место спор на деньги. Возможно Гобер знал, был предупрежден Грином, поэтому не сопротивлялся, и КАТ мирно стоял, "уговаривал" Грина.
Мое мнение, Грину и Томпсону дисквал на несколько игр + штраф.
+6
-1
+5
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kern-dll
Ответ badaboom
Что там четкого? Со спины напрыгнул, как гиена на льва в толпе других гиен
Ну, это и есть командная работа
+6
-4
+2
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Kriogen
Ответ Бродяга-симпатяга
Драка то где? За такой заголовок я бы кастрировал
Минуса достаточно)
+2
0
+2
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kern-dll
Четкий захват, Гобер и понять ничего не успел
+6
-5
+1
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Кирилл Андреев
У меня вопрос: почему Таунс не бьет в кукушку Грину?
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Ruscello
"Это первый случай в НБА за последние 25 лет, когда несколько игроков были удалены до того, как был открыт счет." - Грина можно удалять еще в подтребунном. Цирковое животное.
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rb-14
Ответ badaboom
Что там четкого? Со спины напрыгнул, как гиена на льва в толпе других гиен
на повтор внимательно, Грин от кольца бежал спасать Клейку)
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Александр Шейфер
Ответ Luka Sumila
Грин четко все сделал, как и всегда. Для одарённых - Гобер почему то начал оттягивать Клея, хотя должен закрывать своего тимейта и теснить его в сторону. А это не есть гуд, поэтому тафгай Грин его сразу же и вывел из потасовки. А там уже Джонс и Пол своих развели. Вообще судьи в НБА странные стали. МакДениэлс сам спровоцировал и начал, Гобер полез к сопернику первым - но удалили 2 техами Клея и еще не спортивный дали Дрею))
Посмотрел видео, всё в точности как ты и сказал.
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