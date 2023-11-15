🔥🔥🔥 Безумная потасовка в матче НБА. Такого не было 25 лет. Дрэймонд Грин - главная «звезда» 🤼

Крайне «горячий» игровой день состоялся в НБА, где центром внимания неожиданно стал поединок «Голден Стэйт» - «Миннесота».

Не успел матч начаться, как Клэй Томпсон и Джейден Макдэниэлс сцепились, не решив, кто из них выиграл подбор. Рядом оказался и Руди Гобер, которого быстро обезвредил Дрэймонд Грин, использовав прием из MMA.

Арбитр удалил двух игроков «уорриорз» - Грина и Томпсона, а также баскетболиста «волков» Макдэниэлса. Дрэймонду достался неспортивный фол второй степени, а остальным - по двойному техническому.

Это первый случай в НБА за последние 25 лет, когда несколько игроков были удалены до того, как был открыт счет.

Реакция фанатов.

💭 «Он просто ждал повода, чтобы напасть на Гобера».

💭 «Дрэймонд ведет себя так в каждой игре».

💭 «Да просто Грин - подлый ######».

💭 «Дрэймонд с таким же успехом может продолжить карьеру в качестве бойца UFC».

💭 «Дрэймонд так долго ждал этого момента».