Месяц назад Маррей не поехал на похороны бабушки, проиграл первый сет, но отыгрался и посвятил ей победу

Месяц назад легенда британского тенниса Энди Маррей был включен в состав сборной для участия в отборочных матчах Кубка Дэвиса.

36-летний Маррей не был выбран на матч с Австралией, британцы победили без Энди. Однако капитан команды Леон Смит включил его в заявку на матч со Швейцарией в пятницу.

Трехкратный чемпион Большого шлема встретился с 21-летним Леандро Риди. Маррей проиграл первый сет на тай-брейке, а затем вернулся: 6:7, 6:4, 6:4. Энди вышел победителем в изнурительной борьбе, продолжавшейся три часа и 12 минут.

После эпической победы британец рассказал публике, что ради игры он пропустил похороны своей бабушки Эллен.

Сдерживая слезы, он сказал: «Мне очень жаль, что я не могу присутствовать на похоронах. Бабушка, это для тебя».