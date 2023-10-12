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Месяц назад Маррей не поехал на похороны бабушки, проиграл первый сет, но отыгрался и посвятил ей победу

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Энди Маррей Энди Маррей
Теннис Теннис

Месяц назад легенда британского тенниса Энди Маррей был включен в состав сборной для участия в отборочных матчах Кубка Дэвиса.

36-летний Маррей не был выбран на матч с Австралией, британцы победили без Энди. Однако капитан команды Леон Смит включил его в заявку на матч со Швейцарией в пятницу.

Трехкратный чемпион Большого шлема встретился с 21-летним Леандро Риди. Маррей проиграл первый сет на тай-брейке, а затем вернулся: 6:7, 6:4, 6:4. Энди вышел победителем в изнурительной борьбе, продолжавшейся три часа и 12 минут.

После эпической победы британец рассказал публике, что ради игры он пропустил похороны своей бабушки Эллен.

Сдерживая слезы, он сказал: «Мне очень жаль, что я не могу присутствовать на похоронах. Бабушка, это для тебя».

The emotional star fought back tears after the match
Murray celebrates his gruelling comeback win

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