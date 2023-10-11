🆘. Дуэйн Джонсон и Опра Уинфри создали фонд помощи жертвам гавайских пожаров. Фанаты жестко раскритиковали звезд, напомнив, что они миллионеры 😡

Экс-звезда WWE Дуэйн «Скала» Джонсон попал под шквал критики со стороны фанатов после призыва к участию в своем благотворительном фонде.

Джонсон, совместно с телеведущей Опрой Уинфри, создал «Фонд восстановления после лесных пожаров» и призвал людей поддержать проект, который поможет восстановить дома людей, пострадавших от пожаров на Гавайях в августе.

Тем не менее, пара приняла жесткую реакцию общества. Люди недовольны тем, что столь богатые люди не могут заняться этим вопросом сами. Состояние Опры насчитывает более $1 млрд, тогда как у Дуэйна Джонсона «лишь» около $800 млн.

Скала ответил критикам:

«Мы с Опрой видели своими глазами, каковы последствия этих пожаров. Мы здесь, чтобы обеспечить 100-процентную гарантию того, что ваши пожертвования попадут непосредственно в руки жителей Лахайны.

Каждый взрослый житель пострадавшего района был эвакуирован из зоны пожаров, а также получил право на 1200 долларов ежемесячно, которые помогут справиться с этим сложным периодом.

Когда мы запустили фонд, была некоторая негативная реакция. Я понимаю и понимаю критику, ведь я мог бы быть лучше. И в следующий раз так и произойдет.

Деньги не падают с неба, и они не растут на деревьях. Есть много людей, которые живут от зарплаты до зарплаты. И я понимаю это, и я знаю, на что это похоже.

Последнее, что вы хотите услышать, когда живете от зарплаты до зарплаты, это как кто-то просит у вас деньги, особенно, если это делает человек, у которого их очень много.

Я никогда раньше не запускал фонд, но буду быстро учиться на своих ошибках.

Дайте мне знать, если я буду делать какую-то херню».