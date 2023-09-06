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Карьера после спорта? Есть! Экс-звезда WWE Triple H заработал шикарный бонус из-за слияния WWE и UFC. Он занимает в компании три руководящие должности! 😲

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Креативный руководитель WWE Triple H получил огромный бонус от слияния UFC и WWE.

Triple H - настоящее имя Пол Левеск - подписал контракт с WWE (тогда WWF) в 1995 году и был одной из главных звезд компании на протяжении 2000-х и начала 2010-х годов.

Когда его карьера подошла к концу, боец перешел на административную работу, став исполнительным вице-президентом по развитию бойцов и проведению мероприятий. В 2013 году он начал заниматься сюжетами поединков и развитием истории бойцов.

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Левеск был основателем и исполнительным продюсером телепередачи NXT, получив высокую оценку за новый продукт. Любопытно, что каждый нынешний чемпион основного состава WWE, кроме Рея Мистерио, был связан с брендом NXT прежде чем оказаться в основе.

Сейчас Triple H занимает несколько должностей в компании. Он является руководителем креативного отдела, исполнительным продюсером и директором по контенту.

После слияния UFC и WWE в новую холдинговую компанию TKO Group Holdings, экс-бойцу пришел солидный бонус.

Согласно информации Комиссии по безопасности и биржам США (SEC), Triple H получил около $5 млн.

Президент WWE Ник Хан, тем временем, заработал еще больше - $15 млн.

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