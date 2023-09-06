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Саудовская Аравия? Не, не слышал. Лука Дончича ждет крупнейший контракт в истории НБА!

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Звезда «Далласа» Лука Дончич скоро может побить очередной рекорд НБА. На этот раз финансовый.

Журналист ESPN Бобби Маркс сообщает, что новый контракт баскетболиста будет вдвое больше предыдущего.

«Лука, скорее всего, станет первым игроком НБА, который будет зарабатывать 80 млн в год», – заявил Маркс.

Отметим, что по действующему соглашению баскетболист получает чуть больше 40 млн. Ранее он продлил договор с «Мэверикс» на 5 лет и 215 млн.

Дончич сможет заключить новый контракт уже в 2025 году.

А есть конкуренты?

1 комментарий

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