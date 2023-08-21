Популярный сайт TheTopTens, специализирующийся на рейтингах, выложил свежий список величайших спортсменов мира.

Фанаты определили на первое место легенду НБА Майкла Джордана. Вторая позиция осталась за Мохаммедом Али, а третье место у иконы НХЛ Уэйна Гретцки.

Далее расстановка сил следующая:

4. Бэйб Рут (бейсбол).

5. Майкл Фелпс (плавание).

6. Усэйн Болт (бег).

7. Джим Торп (баскетбол, бейсбол, американский футбол, хоккей, плавание, теннис, бокс, стрельба из лука).

8. Бо Джексон (бейсбол, американский футбол).

9. Пеле (футбол).

10. Роджер Федерер (теннис).