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🙈 Фанаты выбрали топ-10 величайших спортсменов планеты. Любителям футбола лучше это не видеть

Майкл Фелпс Майкл Фелпс
Пеле Пеле
Усэйн Болт Усэйн Болт
Мохаммед Али Мохаммед Али
Роджер Федерер Роджер Федерер
Джим Торп
Бэйб Рут Бэйб Рут
Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
Майкл Джордан Майкл Джордан
Клубы Клубы
Баскетбол Баскетбол

Популярный сайт TheTopTens, специализирующийся на рейтингах, выложил свежий список величайших спортсменов мира.

Фанаты определили на первое место легенду НБА Майкла Джордана. Вторая позиция осталась за Мохаммедом Али, а третье место у иконы НХЛ Уэйна Гретцки.

Далее расстановка сил следующая:

4. Бэйб Рут (бейсбол).

5. Майкл Фелпс (плавание).

6. Усэйн Болт (бег).

7. Джим Торп (баскетбол, бейсбол, американский футбол, хоккей, плавание, теннис, бокс, стрельба из лука).

8. Бо Джексон (бейсбол, американский футбол).

9. Пеле (футбол).

10. Роджер Федерер (теннис).

2 комментария

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arisstopane
вообще, странно для американцев, что пеле попал в этот рейтинг...
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