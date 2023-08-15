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😡 «Кто-нибудь из них когда-нибудь боксировал раньше?» Энтони Джошуа взорвался от реакции трибун на его победу

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Роберт Хелениус
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
бокс бокс
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа, несмотря на победу в поединке с Робертом Хелениусом, оставил неоднозначные эмоции у публики от своего выступления.

Даже нокаут в седьмом раунде не помог репутации британца, которого обвинили в чрезмерной осторожности, отсутствии скорости и резкости, которыми он когда-то славился.

Особенно бурный гнев стадиона можно объяснить и тем, что 39-летний Хелениус бился всего за неделю до противостояния с Джошуа.

Джошуа после боя отреагировал на поведение трибун.

«Ох! Моя спина! Моя спина! Здесь есть врач? Моя спина не в порядке! Потому что я собираюсь затащить этот дивизион на вершину!» - заявил Джошуа.

Ожидая радостного крика толпы, Энтони получил лишь легкие аплодисменты и гул.

«Они освистали меня или Хелениуса? Вот в чем вопрос.

Кто-нибудь из вас когда-нибудь боксировал раньше? Вы не понимаете, что это соревновательный бокс. Мы пытаемся закрыть преимущества друг друга. Это игра в шахматы, а шахматы всегда скучны», - добавил боксер.

Во время пресс-конференции Джошуа добавил:

«Если бы я мог уложить его раньше, то так бы и сделал. Это дикая работа. Есть много способов снять кожу с кошки, и в конце концов я сделал это».

3 комментария

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napoli_14
"Есть много способов снять кожу с кошки" - это какая-то британская идиома, переведенная в лоб?
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Hedgehog1301
Кошка? Снять кожу? Интересные у него увлечения
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