Энтони Джошуа, несмотря на победу в поединке с Робертом Хелениусом, оставил неоднозначные эмоции у публики от своего выступления.

Даже нокаут в седьмом раунде не помог репутации британца, которого обвинили в чрезмерной осторожности, отсутствии скорости и резкости, которыми он когда-то славился.

Особенно бурный гнев стадиона можно объяснить и тем, что 39-летний Хелениус бился всего за неделю до противостояния с Джошуа.

Джошуа после боя отреагировал на поведение трибун.

«Ох! Моя спина! Моя спина! Здесь есть врач? Моя спина не в порядке! Потому что я собираюсь затащить этот дивизион на вершину!» - заявил Джошуа.

Ожидая радостного крика толпы, Энтони получил лишь легкие аплодисменты и гул.

«Они освистали меня или Хелениуса? Вот в чем вопрос.

Кто-нибудь из вас когда-нибудь боксировал раньше? Вы не понимаете, что это соревновательный бокс. Мы пытаемся закрыть преимущества друг друга. Это игра в шахматы, а шахматы всегда скучны», - добавил боксер.

Во время пресс-конференции Джошуа добавил:

«Если бы я мог уложить его раньше, то так бы и сделал. Это дикая работа. Есть много способов снять кожу с кошки, и в конце концов я сделал это».