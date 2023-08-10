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😰 Трагедия в Бразилии. Мужчину придавил тренажер весом 150 кг - скорее всего, он больше не сможет ходить

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Настоящая трагедия произошла в одном из спортзалов Бразилии.

42-летнего Реджиланио да Силву придавил тренажер весом в 150 кг.

Сложно сказать, что мужчина легко отделался, потому что часть оборудования упала прямо ему на плечи. Врачи дают не больше 1%, что Реджиланио сможет когда-либо ходить.

Камеры видеонаблюдения запечатлели этот страшный момент, произошедший 4 августа. Подумайте, прежде чем смотреть!

Тренажер сумели вернуть в исходное положение лишь трое подоспевших мужчин.

Да Силву срочно доставили в больницу Санто-Антонио, где ему в течение четырех часов пытались стабилизировать шею. Но этого оказалось недостаточно, чтобы ликвидировать причиненный ущерб телу, и, хотя он может использовать свои руки, очень мало шансов, что он когда-нибудь снова будет ходить.

Нейрохирург Жозе Коррейя сказал:

«Многое зависит от степени травмы. К сожалению, нет ни моторных, ни чувствительных компонентов. Это самая серьезная травма с точки зрения неврологического повреждения. По статистике, вероятность составляет менее 1% на возврат двигательных и чувствительных функций».

Менеджер тренажерного зала объяснил, что машина оснащена центральным замком и пластинами сбоку, чтобы посетители могли делать только классические приседания. Однако причины падения элементов тренажера еще не раскрыты.

Семья Да Силвы и тренажерный зал уже потратили около $6 тысяч долларов на операции пострадавшему.

Никогда не сидите на тренажерах, если не занимаетесь!

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