😰 Трагедия в Бразилии. Мужчину придавил тренажер весом 150 кг - скорее всего, он больше не сможет ходить
Настоящая трагедия произошла в одном из спортзалов Бразилии.
42-летнего Реджиланио да Силву придавил тренажер весом в 150 кг.
Сложно сказать, что мужчина легко отделался, потому что часть оборудования упала прямо ему на плечи. Врачи дают не больше 1%, что Реджиланио сможет когда-либо ходить.
Камеры видеонаблюдения запечатлели этот страшный момент, произошедший 4 августа. Подумайте, прежде чем смотреть!
Тренажер сумели вернуть в исходное положение лишь трое подоспевших мужчин.
Да Силву срочно доставили в больницу Санто-Антонио, где ему в течение четырех часов пытались стабилизировать шею. Но этого оказалось недостаточно, чтобы ликвидировать причиненный ущерб телу, и, хотя он может использовать свои руки, очень мало шансов, что он когда-нибудь снова будет ходить.
Нейрохирург Жозе Коррейя сказал:
«Многое зависит от степени травмы. К сожалению, нет ни моторных, ни чувствительных компонентов. Это самая серьезная травма с точки зрения неврологического повреждения. По статистике, вероятность составляет менее 1% на возврат двигательных и чувствительных функций».
Менеджер тренажерного зала объяснил, что машина оснащена центральным замком и пластинами сбоку, чтобы посетители могли делать только классические приседания. Однако причины падения элементов тренажера еще не раскрыты.
Семья Да Силвы и тренажерный зал уже потратили около $6 тысяч долларов на операции пострадавшему.
Никогда не сидите на тренажерах, если не занимаетесь!
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