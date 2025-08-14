Женская хоккейная лига начала сотрудничество с Mattel: Барби теперь играет в хоккей💖

Женская хоккейная лига (PWHL ) начала сотрудничество с Mattel, Inc : в тандеме они выпустили куклу Барби-хоккеистку. Кукла будет играть социальную роль: $5 с каждой покупки пойдут в фонд, помогающий девочкам попасть в хоккей.

Barbie, самая разнообразная линейка кукол на рынке, продолжает помогать маленьким детям раскрыть свой безграничный потенциал.

«Болельщики с нетерпением ждут кукол Барби PWHL. Мы особенно гордимся тем, что эта инициатива также оказывает значимое влияние, поскольку фонд Grindstone Foundation продолжает менять жизнь девочек по всей Канаде, помогая устранять барьеры и создавать больше возможностей для следующего поколения игроков», —заявили в представительстве Mattel в Канаде.





