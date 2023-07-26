🤤 «Говядина, баранина, курага...» Алексей Мишин провел кулинарный мастер-класс
Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин впечатлил поклонников фигурного катания своими кулинарными навыками.
«Баранина, говядина, картофель, курага, изюм, чеснок, перец», - без лишних подробностей сказал Алексей Мишин.
Тот случай, когда запах чувствуется даже через интернет.
Болельщики оценили труда великого тренера.
💭 «Хитрый лис!»
💭 «Смесь для здоровых почек и печени».
💭 «Как красиво! Что-то есть захотелось...»
💭 «Поджелудочная «отблагодарит» непременно».
Знакомое блюдо?
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