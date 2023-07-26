Sportsdaily
Блог

🤤 «Говядина, баранина, курага...» Алексей Мишин провел кулинарный мастер-класс

Алексей Мишин Алексей Мишин
Клубы Клубы
Питание Питание
Фигурное катание Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин впечатлил поклонников фигурного катания своими кулинарными навыками.

«Баранина, говядина, картофель, курага, изюм, чеснок, перец», - без лишних подробностей сказал Алексей Мишин.

Тот случай, когда запах чувствуется даже через интернет.

Болельщики оценили труда великого тренера.

💭 «Хитрый лис!»

💭 «Смесь для здоровых почек и печени».

💭 «Как красиво! Что-то есть захотелось...»

💭 «Поджелудочная «отблагодарит» непременно».

Знакомое блюдо?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий