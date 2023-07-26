Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин впечатлил поклонников фигурного катания своими кулинарными навыками.

«Баранина, говядина, картофель, курага, изюм, чеснок, перец», - без лишних подробностей сказал Алексей Мишин.

Тот случай, когда запах чувствуется даже через интернет.

Болельщики оценили труда великого тренера.

💭 «Хитрый лис!»

💭 «Смесь для здоровых почек и печени».

💭 «Как красиво! Что-то есть захотелось...»

💭 «Поджелудочная «отблагодарит» непременно».

Знакомое блюдо?