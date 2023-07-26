🦈🐡 «Превратилась из «Челюстей» в «Немо». В соцсетях обсуждают забавную историю, как Гробовщик напугал акулу
Легенда WWE Гробовщик стал героем соцсетей, отпугнув акулу от своей жены.
57-летний американец проявил абсолютное хладнокровие, чем и восхитил фанатов.
Знатоки говорят, что это акула-медсестра, которая не опасна для человека.
Жена рестлера описала ход событий: «Я просто наслаждалась книгой на пляже, а потом эта «растительность» стала похожей на акулу... Я написала мужа.
Сказала ему, что здесь что-то есть. Я понимала, что это акула. Посмотрите, насколько мы к ней близки».
Поклонники отреагировали.
💭 «Я думаю, ты забыла, что твой муж - Гробовщик, лол. Эта акула не хотела умирать».
💭 «Превратилась из «Челюстей» в «Немо», как только увидела Гробовщика».
💭 «Акула не хотела идти один на один с Гробовщиком!»
💭 «Акула сказала: «Я хочу жить сегодня».
💭 «Она понимала, что ей светит, и решила уплыть».
Комментарии