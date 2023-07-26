Легенда WWE Гробовщик стал героем соцсетей, отпугнув акулу от своей жены.

57-летний американец проявил абсолютное хладнокровие, чем и восхитил фанатов.

Знатоки говорят, что это акула-медсестра, которая не опасна для человека.

Жена рестлера описала ход событий: «Я просто наслаждалась книгой на пляже, а потом эта «растительность» стала похожей на акулу... Я написала мужа.

Сказала ему, что здесь что-то есть. Я понимала, что это акула. Посмотрите, насколько мы к ней близки».

Поклонники отреагировали.

💭 «Я думаю, ты забыла, что твой муж - Гробовщик, лол. Эта акула не хотела умирать».

💭 «Превратилась из «Челюстей» в «Немо», как только увидела Гробовщика».

💭 «Акула не хотела идти один на один с Гробовщиком!»

💭 «Акула сказала: «Я хочу жить сегодня».

💭 «Она понимала, что ей светит, и решила уплыть».