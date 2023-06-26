Леброн способен на героические поступки не только на баскетбольной площадке. Кармело Энтони рассказал, как форвард «Лейкерс» спас ему жизнь
«Это был особенный момент».
Леброн Джеймс известен своими героическими подвигами на баскетбольной площадке, но, как оказывается, один из самых отважных поступков он совершил на воде — спас жизнь своему товарищу по «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони.
Джеймс, Энтони, а также Крис Пол и Дуэйн Уэйд дружат с подросткового возраста. У их компании даже есть название — «Banana Boat». Это имя появилось после того, как в сети завирусилась фотография звездного квартета, катающегося на банане на курорте.
Четверо друзей-баскетболистов регулярно вместе ездят вместе в отпуск, но одна из этих вылазок могла закончиться для Энтони очень плохо, если бы не храбрость Леброна. Кармело поделился этой невероятной историей во время прямого эфира с Уэйдом:
«Течение понесло меня в середину океана, в обратном направлении от лодки. Было ветрено, и в моей голове творилось всякое дерьмо, если быть честным. Потом я смотрю на лодку… И Брон спрыгивает с нее, как будто он Макгайвер [секретный агент, главный герой американского сериала]. Он спрыгнул с лодки в воду и одной рукой дотащил меня обратно. Одной рукой он греб, а другой держал меня. Это был особенный момент. Он спас мне жизнь. Эй, Брон, я очень ценю, что ты спас мою жизнь в тот день!»
Разве это не настоящая дружба?
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