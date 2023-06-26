«Это был особенный момент».

Леброн Джеймс известен своими героическими подвигами на баскетбольной площадке, но, как оказывается, один из самых отважных поступков он совершил на воде — спас жизнь своему товарищу по «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони.

Джеймс, Энтони, а также Крис Пол и Дуэйн Уэйд дружат с подросткового возраста. У их компании даже есть название — «Banana Boat». Это имя появилось после того, как в сети завирусилась фотография звездного квартета, катающегося на банане на курорте.

Четверо друзей-баскетболистов регулярно вместе ездят вместе в отпуск, но одна из этих вылазок могла закончиться для Энтони очень плохо, если бы не храбрость Леброна. Кармело поделился этой невероятной историей во время прямого эфира с Уэйдом:

«Течение понесло меня в середину океана, в обратном направлении от лодки. Было ветрено, и в моей голове творилось всякое дерьмо, если быть честным. Потом я смотрю на лодку… И Брон спрыгивает с нее, как будто он Макгайвер [секретный агент, главный герой американского сериала]. Он спрыгнул с лодки в воду и одной рукой дотащил меня обратно. Одной рукой он греб, а другой держал меня. Это был особенный момент. Он спас мне жизнь. Эй, Брон, я очень ценю, что ты спас мою жизнь в тот день!»

Разве это не настоящая дружба?