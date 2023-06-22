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5 топовых игроков НБА ждут перемены этим летом: следим за будущем баскетболистов

Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
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Кайл Кузма Кайл Кузма
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Д’Анджело Расселл Д’Анджело Расселл
Лейкерс Лейкерс
Баскетбол Баскетбол

Межсезонье в НБА официально началось, и уже появляются новости о том, какие игроки будут доступны в качестве свободных агентов. Этим летом несколько громких имен сменят прописку.Кто-то подумает о завершении карьеры, кто-то продлит соглашение с нынешним клубом, а кто-то найдет новую команду.

Вот топ-5 игроков НБА, за чьими перемещениями мы будем следить.

Кайл Кузма

Кайл Кузма провел хороший год в «Вашингтон Уизардс», но, скорее всего, он подпишет свой следующий контракт с другим клубом. Несколько команд в лиге будут готовы дать ему прибавку к 13 миллионам долларов, которые он заработал в прошлом сезоне.

Д’Анджело Расселл 

После неудачного возвращения в «Лос-Анджелес Лейкерс» трудно представить, что Д’Анджело Рассел подпишет долгосрочный контракт с «пурпурно-золотым». У Рассела были проблемы с травмами во время его короткого пребывания в «Лейкерс». Скорее всего, он уйдет из команды этим летом.

Дрэймонд Грин

Ожидается, что Дрэймонд Грин повторно подпишет контракт с «Голден Стэйт Уорриорз». После нескольких лет борьбы и побед в чемпионатах Грин уйдет только если «Уорриорз» попытаются занизить его зарплату в следующем контракте. Тем не менее слухи о связях Грина с «Лос-Анджелес Лейкерс» сохранялись на протяжении всего сезона.

Рассел Уэстбрук

Перейдя в «Лос-Анджелес Клипперс» в середине сезона, Рассел Уэстбрук напомнил всем, на что он способен. В 21 игре за команду Тай Лю Уэстбрук набирал в среднем 15,8 очков, 7,6 передач и 4,9 подбора.

В свои 34 года Уэстбрук вряд ли получит максимальную зарплату и, скорее всего, будет искать команду, в которой он сможет продолжать играть в стартовом составе.

Кайри Ирвинг

В феврале «Бруклин Нетс» обменяли Ирвинга вместе с Маркиффом Моррисом в «Даллас Маверикс» на Дориана Финни-Смита, Спенсера Динвидди, но в новой команде у Ирвинга не сложился тандем с Лукой Дончичем.

Теперь «Маверикс» предстоит принять непростое решение. Этим летом Ирвинг станет свободным агентом и будет искать команду, которая сможет платить ему значительную зарплату, а также предложит ему место в стартовом составе.

3 комментария

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Александр Александрович
Ирвинг топ 1 самых неприменимых токсичных и бесполезных людей в НБА
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Mr.BadGuy
Кузма на фотке какой то очень беременный чтоли
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Mr.BadGuy
Всех в ЛАЛ
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