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Дуэйн Джонсон называл ее «женщиной-Скалой»: знакомимся с Триш Стратус

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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Дуэйн Джонсон — легенда рестлинга. «Скала» перерос мир спорта и покорил индустрию развлечений. И, оказалось, что у него есть приемник - бывшая чемпионка WWE Триш Стратус призналась, что Джонсон сам сказал ей, что она может быть «женщиной-Скалой» во время их совместной работы в промоушене..

«В то время женщины подобным не занимались. Сложно было представить, чтобы девушка сказала себе: «Это то, чему я хочу посвятить себя». Возможно, я могла бы посмотреть на Скалу и заинтересоваться. Но реально ли было построить карьеру? Я сомневалась. Я помню, как Скала сказал мне однажды: «Знаешь, ты можешь быть женщиной-Скалой. Тогда я подумала: «Боже мой, хорошо, я сделаю это», - говорила Триш в интервью.

Начав свою карьеру в качестве фитнес-модели, Стратус работала в World Wrestling Federation (WWF). По мере того как Стратус проводила все больше времени на ринге, её борцовские навыки повышались вместе с популярностью. Она семь раз становилась чемпионом WWE среди женщин, один раз хардкорным чемпионом WWE, трижды называлась «WWE Babe of the Year», а также была названа «Дивой десятилетия». Кроме карьеры в рестлинге, Стратус снималась для обложек журналов, участвовала в реалити-шоу, а также занимается благотворительностью.

В 2021 году WWE назвала Стратус величайшей женщиной-суперзвездой всех времён.

Дуэйн Джонсон прав? Триш можно назвать «женщиной-Скалой»?

3 комментария

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Analjinn
Мечта юности по wwf smackdown! - она и Лика.
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Безымянный болельщик
Первый абзац, автор! Не прИемник, а прЕемник. Как рука поднимается так напечатать?
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