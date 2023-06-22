Дуэйн Джонсон — легенда рестлинга. «Скала» перерос мир спорта и покорил индустрию развлечений. И, оказалось, что у него есть приемник - бывшая чемпионка WWE Триш Стратус призналась, что Джонсон сам сказал ей, что она может быть «женщиной-Скалой» во время их совместной работы в промоушене..

«В то время женщины подобным не занимались. Сложно было представить, чтобы девушка сказала себе: «Это то, чему я хочу посвятить себя». Возможно, я могла бы посмотреть на Скалу и заинтересоваться. Но реально ли было построить карьеру? Я сомневалась. Я помню, как Скала сказал мне однажды: «Знаешь, ты можешь быть женщиной-Скалой. Тогда я подумала: «Боже мой, хорошо, я сделаю это», - говорила Триш в интервью.

Начав свою карьеру в качестве фитнес-модели, Стратус работала в World Wrestling Federation (WWF). По мере того как Стратус проводила все больше времени на ринге, её борцовские навыки повышались вместе с популярностью. Она семь раз становилась чемпионом WWE среди женщин, один раз хардкорным чемпионом WWE, трижды называлась «WWE Babe of the Year», а также была названа «Дивой десятилетия». Кроме карьеры в рестлинге, Стратус снималась для обложек журналов, участвовала в реалити-шоу, а также занимается благотворительностью.

В 2021 году WWE назвала Стратус величайшей женщиной-суперзвездой всех времён.

Дуэйн Джонсон прав? Триш можно назвать «женщиной-Скалой»?