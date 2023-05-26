Боксер из Австралии Эбани Бриджес недавно выступила в социальных сетях против чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри – он заставил многих боксеров поверить в то, что они сразятся с ним на ринге, но в итоге бои не состоялись.

«Итак, Тайсон Фьюри отправляется в Австралию и промоушен уделяет ему больше внимания, чем бойцам.. и теперь внезапно и Демси МакКин, и Джай Опетай думают, что будут драться с ним 😂😂 Я просто не могу… Интересно, кому еще он сказал, что будет драться…».

«Следующей должна с ним драться я, пришлите мне контракт», – написала девушка в Twitter.

Эбани Бриджес добилась успеха на ринге, завоевала титул IBF среди женщин в легчайшем весе, а также у нее популярный аккаунт на платформе OnlyFans.

Фанаты в Twitter незамедлительно отреагировали на вызов Бриджес:

@smi65837705: «Не сомневаюсь, ты можешь нокаутировать любого».

@Larner_1: «Ты собьёшь его с ног до того, как он нанесет удар ... ты нокаут, детка».

@Tony_White1: «В том-то и хитрость, что он никогда не отправляет контракт. Он пытается обшарить чьи-то карманы и драться с ними бесплатно. Он шарлатан, а не чемпион».

@hydrogentimesp1: «Ты за минуту его прикончишь».