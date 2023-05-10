7 комментариев

Конкуренция уровня Грэмми.

Голливудскому актеру Райану Рейнольдсу, похоже, так понравилось владеть спортивными клубами, что он решил приобрести еще один.

Совладелец валлийского «Рексэма» провел триумфальный сезон, добившись с командой победы в Национальнаой лиге Англии. А документальный фильм Disney +, подробно описывающий жизнь клуба, безусловно, многократно увеличил количество поклонников клуба.

Теперь же канадская звезда обратила свой взор на родные земли, где активно обсуждается судьба клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Правда, есть сложность - придется выложить один миллиард долларов.

По данным Guardian, у актера будет два не менее знаменитых конкурента на приобретение клуба - Снуп Догг и Уикэнд.

Для Рейнольдса «Оттава» это не просто канадский клуб - актер провел здесь часть своего детства. Даже комментатор НХЛ Эллиотт Фридман недавно сказал: «Я думаю, что все понимают, как сложно будет бороться с Рейнольдсом».