Sportsdaily
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🤯🤯🤯 Остановите эту машину! Райан Рейнольдс разошелся - хочет купить еще один спортивный клуб, который обойдется в 1 миллиард долларов!

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Конкуренция уровня Грэмми.

Голливудскому актеру Райану Рейнольдсу, похоже, так понравилось владеть спортивными клубами, что он решил приобрести еще один.

Совладелец валлийского «Рексэма» провел триумфальный сезон, добившись с командой победы в Национальнаой лиге Англии. А документальный фильм Disney +, подробно описывающий жизнь клуба, безусловно, многократно увеличил количество поклонников клуба.

Теперь же канадская звезда обратила свой взор на родные земли, где активно обсуждается судьба клуба НХЛ «Оттава Сенаторз». Правда, есть сложность - придется выложить один миллиард долларов.

По данным Guardian, у актера будет два не менее знаменитых конкурента на приобретение клуба - Снуп Догг и Уикэнд.

Snoop Dogg wants to get involved with the NHL. Image: Alamy

Для Рейнольдса «Оттава» это не просто канадский клуб - актер провел здесь часть своего детства. Даже комментатор НХЛ Эллиотт Фридман недавно сказал: «Я думаю, что все понимают, как сложно будет бороться с Рейнольдсом».

7 комментариев

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curdboy
Спасибо за напоминание - пойду посмотрю какой-нибудь фильм с Рейнольдсом))
+4
0
+4
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Ноно Гомес
У него есть млрд?
+2
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Akmor
Ответ Ноно Гомес
У него есть млрд?
У него много же бизнесов, где он совладелец. И есть партнеры в этих бизнесах. У которых есть знакомые. Которые хотят инвестировать.
Рейнольдса используют как лицо кампании по покупке, чтобы не светиться остальным.
А потом и рекламные кампании будут с ним же.
Классика же.
+2
0
+2
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Sgi
Ответ Ноно Гомес
У него есть млрд?
Не, там какая-то строительная компания с ним. Жаль, что Чугунов это не написал, хотя на спортс была статья
+1
0
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Nury Annageldiew
Ответ curdboy
Спасибо за напоминание - пойду посмотрю какой-нибудь фильм с Рейнольдсом))
дед пул)))
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Самый быстрый индиан
Ответ Nury Annageldiew
дед пул)))
Король вечеринок. И да, там Рейнольдс в эпизоде играл в хоккей в университетском кампусе.
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faustaz
Ответ Akmor
У него много же бизнесов, где он совладелец. И есть партнеры в этих бизнесах. У которых есть знакомые. Которые хотят инвестировать. Рейнольдса используют как лицо кампании по покупке, чтобы не светиться остальным. А потом и рекламные кампании будут с ним же. Классика же.
Довгань)
0
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