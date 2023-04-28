Не подумал.

Фанаты раскритиковали звезду UFC Бена Аскрена за пост в соцсетях, который должен был стать комплиментом его жене, но получился довольно оскорбительным.

Высказывание бывшего чемпиона Bellator в полусредней весовой категории о лучших качествах его жены завирусилось в сети, так как многие фанаты посчитали его как минимум неуместным. Аскрен опубликовал фотографию со своей женой и детьми, подписав ее:

«В последнее время я видел, как некоторые парни пишут в социальных сетях о том, как они выигрывают, [потому что] их жена привлекательна, хотя я не согласен, я думаю, что найти жену, которая будет отличной матерью, — это на 500 [процентов] важнее!!! Спасибо [Эми Аскрен] за то, что она такая замечательная мама для наших детей».

Мы все знаем, что Бен наверняка действительно хотел сделать приятное своей жене, но формулировка определенно подкачала. Фанаты не могли пройти мимо такого заявления и раскритиковали бывшего бойца.

И боже, неужели фанаты ММА не позволили ему пережить это.

💬 «Чувак, удали это, пока твоя жена не проконсультировалась с адвокатом».

💬 «Уф… ты только что назвал свою жену непривлекательной?»

💬 «Меня бы вырвало, если бы мой мужчина написал такое обо мне в соцсетях».

💬 «Она точно подаст на развод после такого».

💬 «Все, что нужно было добавить, это «моя жена и то, и другое».

Позже бывший победитель ONE Championship пояснил, что именно он имел в виду, написав тот пост, но сложно сказать, исправило ли это ситуацию.

«Для тех из вас, кто слишком туп, чтобы понять, что несколько вещей могут быть правдой одновременно. Моя жена очень горячая и отличная мать. Быть прекрасной матерью намного важнее, как я изначально и сказал».

К счастью для звезды UFC, его жена поняла, что он хотел сказать — по крайней мере, она так утверждает.

Она написала:

«Хахах, все в порядке, я знаю, что он пытается сказать. И это гораздо лучший комплимент, чем «быть красивой». Я надеюсь, что наши дочери будут любить людей, а не оценивать себя по тому, как они выглядят. Спасибо, Бен Аскрен. И я люблю тебя за многие вещи, не только за твое красивое лицо».

Похоже, развод этой паре не грозит, но, пожалуй, в следующий раз Бену стоит попросить кого-нибудь прочитать его пост перед публикацией.