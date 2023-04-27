9 комментариев

😍😍😍 Сногсшибательная фигуристка Анастасия Скопцова наслаждается Мальдивами, а мы - ее красотой. Только самые горячие фото
Помните Анастасию Скопцову?
Несколько лет назад фигуристка выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, а совсем недавно решила завершить карьеру, чтобы стать журналисткой.
Но речь не об этом. На днях мы показали, как девушка отдыхает на Мальдивах вместе с Женей Медведевой и Стасей Константиновой. Вы заметили, что на курорте очень жарко. Изучим поподробнее.
Игры со Станиславой Константиновой.
Есть и небольшой ролик.
Хотите на Мальдивы?
у меня возникает лишь один, вопрос, авторы, вы вообще на улицу выходите? на улицах безумное количество красивых девушек