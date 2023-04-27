9 комментариев

Помните Анастасию Скопцову?

Несколько лет назад фигуристка выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, а совсем недавно решила завершить карьеру, чтобы стать журналисткой.

Но речь не об этом. На днях мы показали, как девушка отдыхает на Мальдивах вместе с Женей Медведевой и Стасей Константиновой. Вы заметили, что на курорте очень жарко. Изучим поподробнее.

Игры со Станиславой Константиновой.

Есть и небольшой ролик.

Хотите на Мальдивы?