Sportsdaily
Блог

😍😍😍 Сногсшибательная фигуристка Анастасия Скопцова наслаждается Мальдивами, а мы - ее красотой. Только самые горячие фото

девушки и спорт девушки и спорт
Клубы Клубы
фото фото
Анастасия Скопцова
Фигурное катание Фигурное катание

Помните Анастасию Скопцову?

Несколько лет назад фигуристка выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, а совсем недавно решила завершить карьеру, чтобы стать журналисткой.

Но речь не об этом. На днях мы показали, как девушка отдыхает на Мальдивах вместе с Женей Медведевой и Стасей Константиновой. Вы заметили, что на курорте очень жарко. Изучим поподробнее.

Игры со Станиславой Константиновой.

Есть и небольшой ролик.

Хотите на Мальдивы?

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Ответ Донован хозяин НБА
Качественная будущая жена депутата
Почему именно депутата? Просто молодая красивая девушка. У нас таких намного больше, чем депутатов :)
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Донован хозяин НБА
Качественная будущая жена депутата
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Block shot
Красотка🔥
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GeorgeCostensa
Горячая штучка
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Хорошенькая)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Charliz
И вот эта стройная красотка получала кучу тычков за «лишний» вес.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
по мнению авторов спортс.ру любая девушка в купальнике - СУПЕР КРАСОТКА СНОГШИБАТЕЛЬНАЯ НЕОТОРВАТЬ ГЛАЗ Я СЕЙЧАС ЗАКОНЧУ ВООБЩЕ ВСЕ...

у меня возникает лишь один, вопрос, авторы, вы вообще на улицу выходите? на улицах безумное количество красивых девушек
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Лысенко
Ответ Тюменский медвежонок
по мнению авторов спортс.ру любая девушка в купальнике - СУПЕР КРАСОТКА СНОГШИБАТЕЛЬНАЯ НЕОТОРВАТЬ ГЛАЗ Я СЕЙЧАС ЗАКОНЧУ ВООБЩЕ ВСЕ... у меня возникает лишь один, вопрос, авторы, вы вообще на улицу выходите? на улицах безумное количество красивых девушек
Это не отменяет того факта, что она красотка. Автор же не написал, единственная супер красотка в РФ!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий