Sportsdaily
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🤨 «Два российских хоккеиста одновременно уехали из страны...» В США обсуждают странное исчезновение Валерия Ничушкина. По слухам, дело в алкоголе

Колорадо Колорадо
Валерий Ничушкин Валерий Ничушкин
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Исчезнувший.

Инсайдер Фрэнк Серавалли предположил, почему Валерий Ничушкин не играет за «Колорадо».

Журналист заявил в эфире подкаста Sportsnet, что инцидент произошел в пятницу вечером в гостинице. «Личная Причина» - употребление алкоголя.

«Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с употреблением алкоголя.

Я не знаю, что будет дальше и каковы масштабы проблемы, но ясно, что в отеле команды произошло что-то, требующее вмешательства руководства «Колорадо», - добавил Серавалли.

Avalanche's Valeri Nichushkin away from team for personal reasons, no timetable for return : r/ColoradoAvalanche

Фанаты отреагировали на новость.

💭 «Алкоголь в плей-офф в раздевалке Нэтана Маккиннона?».

💭 «Мы не знаем, что случилось».

💭 «Два российских хоккеиста одновременно уехали из страны. Овечкин увез семью с тоннами багажа. И вот Ничушкин...».

💭 «Случайно не водка?».

💭 «Выпил слишком много водки?».

💭 «Оставьте Валерия в покое».

💭 «Говорят, что он покинул отель в сопровождении службы безопасности».

💭 «Похоже, что его забирают в Россию. Им нужны люди».

5 комментариев

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Антон Якимцев
Это полный П... если это так.
Более глупого развития карьеры после такой перезагрузки и контракта сложно представить, только жён избивать в LA.
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Jeff Lebowski
Не бесите русского медведя,
Дайте водку, баню и треух.
На закуску дайте всякой снеди
И двух баб, пока не очень бух.
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Фёдор Кузнецов
Делать России нечего,Ничушкина вылавливать из отеля
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Booligan
Ответ Антон Якимцев
Это полный П... если это так. Более глупого развития карьеры после такой перезагрузки и контракта сложно представить, только жён избивать в LA.
Его не Слава зовут и не Войнов
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Антон Якимцев
Ответ Booligan
Его не Слава зовут и не Войнов
Очевидно же, что я просто это написал для сравнения, как сделать ещё хуже.

Я очень надеюсь, что это всё полный бред.
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