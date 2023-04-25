Исчезнувший.

Инсайдер Фрэнк Серавалли предположил, почему Валерий Ничушкин не играет за «Колорадо».

Журналист заявил в эфире подкаста Sportsnet, что инцидент произошел в пятницу вечером в гостинице. «Личная Причина» - употребление алкоголя.

«Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с употреблением алкоголя.

Я не знаю, что будет дальше и каковы масштабы проблемы, но ясно, что в отеле команды произошло что-то, требующее вмешательства руководства «Колорадо», - добавил Серавалли.

Фанаты отреагировали на новость.

💭 «Алкоголь в плей-офф в раздевалке Нэтана Маккиннона?».

💭 «Мы не знаем, что случилось».

💭 «Два российских хоккеиста одновременно уехали из страны. Овечкин увез семью с тоннами багажа. И вот Ничушкин...».

💭 «Случайно не водка?».

💭 «Выпил слишком много водки?».

💭 «Оставьте Валерия в покое».

💭 «Говорят, что он покинул отель в сопровождении службы безопасности».

💭 «Похоже, что его забирают в Россию. Им нужны люди».