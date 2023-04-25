🤨 «Два российских хоккеиста одновременно уехали из страны...» В США обсуждают странное исчезновение Валерия Ничушкина. По слухам, дело в алкоголе
Исчезнувший.
Инсайдер Фрэнк Серавалли предположил, почему Валерий Ничушкин не играет за «Колорадо».
Журналист заявил в эфире подкаста Sportsnet, что инцидент произошел в пятницу вечером в гостинице. «Личная Причина» - употребление алкоголя.
«Я так понимаю, произошел инцидент, связанный с употреблением алкоголя.
Я не знаю, что будет дальше и каковы масштабы проблемы, но ясно, что в отеле команды произошло что-то, требующее вмешательства руководства «Колорадо», - добавил Серавалли.
Фанаты отреагировали на новость.
💭 «Алкоголь в плей-офф в раздевалке Нэтана Маккиннона?».
💭 «Мы не знаем, что случилось».
💭 «Два российских хоккеиста одновременно уехали из страны. Овечкин увез семью с тоннами багажа. И вот Ничушкин...».
💭 «Случайно не водка?».
💭 «Выпил слишком много водки?».
💭 «Оставьте Валерия в покое».
💭 «Говорят, что он покинул отель в сопровождении службы безопасности».
💭 «Похоже, что его забирают в Россию. Им нужны люди».
Более глупого развития карьеры после такой перезагрузки и контракта сложно представить, только жён избивать в LA.
Дайте водку, баню и треух.
На закуску дайте всякой снеди
И двух баб, пока не очень бух.
Я очень надеюсь, что это всё полный бред.