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🥊 «Я готов вернуться! Снова!». Джордж Форман взорвал соцсети, показав свой боковой удар. В январе ему исполнилось 74 года 🤯🤯🤯

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Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Легендарный боксер Джордж Форман повергнул в шок фанатов, показав свою потрясающий удар.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, которому в январе исполнилось 74 года, снова примерил перчатки.

Форман исполнил серию боковых ударов, удивив мощью всех, кроме себя.

«Я готов вернуться! Снова!» - заявил великий боксер.

Ролик набрал уже 4,7 млн просмотров в соцсетях. Фанаты в восторге.

💭 «Сейчас он не побьет действующих боксеров, но легко отлупит 99% людей в комментариях».

💭 «Он в сумасшедшей форме для 74 лет».

💭 «Он так сильно ударил по мешку, что его товарищ стал азиатом».

💭 «Дайте ему бой против Ортиса. Они одного возраста».

💭 «Господи, это безумная сила для 74 лет».

4 комментария

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strelnik.nik.1990@icloud.com
Рокки пересмотрел)
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ББ
Форман чумовой дед, конечно. Такой справа-слева пропишет, мало не покажется:)
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HaLaVa666
Здоровья! Такие люди вызывают только уважение
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