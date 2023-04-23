🥊 «Я готов вернуться! Снова!». Джордж Форман взорвал соцсети, показав свой боковой удар. В январе ему исполнилось 74 года 🤯🤯🤯
Легендарный боксер Джордж Форман повергнул в шок фанатов, показав свою потрясающий удар.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, которому в январе исполнилось 74 года, снова примерил перчатки.
Форман исполнил серию боковых ударов, удивив мощью всех, кроме себя.
«Я готов вернуться! Снова!» - заявил великий боксер.
Ролик набрал уже 4,7 млн просмотров в соцсетях. Фанаты в восторге.
💭 «Сейчас он не побьет действующих боксеров, но легко отлупит 99% людей в комментариях».
💭 «Он в сумасшедшей форме для 74 лет».
💭 «Он так сильно ударил по мешку, что его товарищ стал азиатом».
💭 «Дайте ему бой против Ортиса. Они одного возраста».
💭 «Господи, это безумная сила для 74 лет».
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