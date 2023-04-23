Легендарный боксер Джордж Форман повергнул в шок фанатов, показав свою потрясающий удар.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе, которому в январе исполнилось 74 года, снова примерил перчатки.

Форман исполнил серию боковых ударов, удивив мощью всех, кроме себя.

«Я готов вернуться! Снова!» - заявил великий боксер.

Ролик набрал уже 4,7 млн просмотров в соцсетях. Фанаты в восторге.

💭 «Сейчас он не побьет действующих боксеров, но легко отлупит 99% людей в комментариях».

💭 «Он в сумасшедшей форме для 74 лет».

💭 «Он так сильно ударил по мешку, что его товарищ стал азиатом».

💭 «Дайте ему бой против Ортиса. Они одного возраста».

💭 «Господи, это безумная сила для 74 лет».