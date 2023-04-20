12 комментариев

Надо отдать долг родине.

Форвард «Юты» Лаури Маркканен на этой неделе официально поступил на военную службу в Финляндии. 25-летний баскетболист прибыл в понедельник в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Сантахамине, Хельсинки, с бритой головой.

Все дело в том, что по финским законам все мужчины до 30 лет обязаны пройти службу в армии – на военной службе Лаури проведет 6 месяцев/

«Это новое испытание, которое я собираюсь пройти. Как и на баскетбольной площадке, буду стараться изо всех сил каждый день, и я знаю, что все будет хорошо. Я взволнован. Никогда этого не делал и уверен, что многому научусь», – сказал Маркканен.

В этом сезоне финн провел за «Юту» 66 матчей и набирал в среднем 25.6 очка за матч.