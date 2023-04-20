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Финский игрок НБА в этом году набирал по 25 очков за матч, а потом собрал вещи и уехал на родину, чтобы служить в армии😳😳😳

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Надо отдать долг родине.

Форвард «Юты» Лаури Маркканен на этой неделе официально поступил на военную службу в Финляндии. 25-летний баскетболист прибыл в понедельник в Спортивную школу Сил обороны Финляндии в Сантахамине, Хельсинки, с бритой головой.

Все дело в том, что по финским законам все мужчины до 30 лет обязаны пройти службу в армии – на военной службе Лаури проведет 6 месяцев/

«Это новое испытание, которое я собираюсь пройти. Как и на баскетбольной площадке, буду стараться изо всех сил каждый день, и я знаю, что все будет хорошо. Я взволнован. Никогда этого не делал и уверен, что многому научусь», – сказал Маркканен.

В этом сезоне финн провел за «Юту» 66 матчей и набирал в среднем 25.6 очка за матч.

12 комментариев

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АРХАТ
В танковые войска его)
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Eugene Onishcenko
Вы что, хотите как в Финляндии?
+17
-5
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zippa
Проверил ГосУслуги называется.
+7
0
+7
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noke
Достойно уважения.
+6
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+6
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Stephan Carrypenko
Ответ Kanonir152
Стараться изо всех сил грести от забора до обеда?) На второй день надоест. Может, конечно, в Финляндии другая армия и распорядок, но не верится)
Конечно другая. Это только эхо совка включает красить гравий под настроение руководителя и питаться ужасными продуктами , на которых нажились коррупционеры с службы тыла)
Уровень НАТО просто космос. В принципе так и нужно, в таких местах ты должен учиться , приобретать знания и навыки , в не наоборот заработать гастрит, грибок и сломать психику)
+3
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Vals
В нормальной стране и в армию сходить почётно.
+8
-6
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Misson
Патрик. Да и к регулярке успеет вернуться.
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de-fussball
с его ростом ему дорога в ПВО
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Kanonir152
Ответ Stephan Carrypenko
Конечно другая. Это только эхо совка включает красить гравий под настроение руководителя и питаться ужасными продуктами , на которых нажились коррупционеры с службы тыла) Уровень НАТО просто космос. В принципе так и нужно, в таких местах ты должен учиться , приобретать знания и навыки , в не наоборот заработать гастрит, грибок и сломать психику)
Не знаю, в моем случае с едой в армии проблем не было.
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scorp19
Ответ Vals
В нормальной стране и в армию сходить почётно.
В нормальной стране по призыву в армию ходить вообще не надо.
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