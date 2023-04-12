Sportsdaily
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🤠💰 Жизнь охранников Флойда Мейвезера: частный самолет, украшения боксера и 150 тысяч долларов в год. Но нужно отзываться на команды и охранять его сумку с деньгами

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А еще нужно быть огромным.

Окружение Флойда Мейвезера является одним из самых больших и мощных среди селебрити, и существует множество «странных» требований для охранников боксера.

«Денежная команда» защищает не только Флойда, но и внушительные суммы наличных денег, которые он постоянно носит с собой.

Им платят солидные деньги - по слухам, некоторые из охранников боксера зарабатывают около 150 000 долларов в год и могут летать на отдельном частном самолете, а также надевать одно или два ювелирных изделия Мейвезера.

Телохранители Флойда готовы к «обороне» сразу, как только услышат команду.

Один из телохранителей Мейвезера, по имени Альфонсо Редик, имеет рост в 2,15 метра, благодаря чему его называют «Big Church».

А другой - Джизи Мак, и вовсе, бывший профессиональный боец, которого Флойд заприметил на одном из его неудачных поединков.

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