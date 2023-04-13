9 комментариев

😈 «Я бы сделал тейкдаун». Дочь игрока «Чикаго Буллз» громко кричала во время штрафных бросков соперников. Они промазали 18 раз
Американские соцсети активно обсуждают поведение дочери баскетболиста «Чикаго Буллз» Демара Дерозана.
9-летняя Диар решила помочь команде отца в матче с «Торонто Рэпторс». Знаете как? Криками.
Да, она решила громко и мерзко кричать в момент штрафных бросков «Рэпторс», чтобы помешать им сосредоточиться и отправить мяч в корзину.
Это определенно помогло «Чикаго» победить, учитывая, что игра закончилась со счетом 105:109. А знаете, сколько «Рэпторс» промазали с линии? 18 раз!
Фанаты НБА разделились во мнении.
💭 «Почему это разрешено?».
💭 «Теперь у каждой команды появится крикун».
💭 «Она была лучшим защитником «Буллз» этим вечером».
💭 «Эту семью раньше уважали в Торонто».
💭 «Если бы я был охранником, то сделал тейкдаун».
💭 «Сегодня вечером она приложила больше усилий, чем защита быков».
💭 «Неудивительно, что никто не попросил ее заткнуться».
но в целом, я писал о странности и непоследовательности того, что это допустимо, то есть никто из организаторов это не остановил. от этого и грустно.
Вот раньше трава была зеленее, конечно:
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