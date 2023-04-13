Sportsdaily
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😈 «Я бы сделал тейкдаун». Дочь игрока «Чикаго Буллз» громко кричала во время штрафных бросков соперников. Они промазали 18 раз

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Американские соцсети активно обсуждают поведение дочери баскетболиста «Чикаго Буллз» Демара Дерозана.

9-летняя Диар решила помочь команде отца в матче с «Торонто Рэпторс». Знаете как? Криками.

Да, она решила громко и мерзко кричать в момент штрафных бросков «Рэпторс», чтобы помешать им сосредоточиться и отправить мяч в корзину.

Это определенно помогло «Чикаго» победить, учитывая, что игра закончилась со счетом 105:109. А знаете, сколько «Рэпторс» промазали с линии? 18 раз!

Фанаты НБА разделились во мнении.

💭 «Почему это разрешено?».

💭 «Теперь у каждой команды появится крикун».

💭 «Она была лучшим защитником «Буллз» этим вечером».

💭 «Эту семью раньше уважали в Торонто».

💭 «Если бы я был охранником, то сделал тейкдаун».

💭 «Сегодня вечером она приложила больше усилий, чем защита быков».

💭 «Неудивительно, что никто не попросил ее заткнуться».

9 комментариев

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Skotique
Ответ yulay
Если вы не держите удар, то вам прямая дорога в рос футбол. Там тихо как в гольфе
вы с чего-то решили, что я не держу удар, когда разговор был вообще не об этом и в целом не обо мне. смещать фокус разговора на личность говорящего, каким-либо образом пытаясь понизить её значимость лично для себя или для наблюдателей - прием распространенный. но едва ли им пользуются те, кто держит удар.
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yulay
Ответ Skotique
сначала они говорят о важности fairplay и уважении соперников, а потом допускают крики под руку на баскетболе, симуляции в футболе, и наверняка еще много чего, противоречащего честной игре и уважению. люди.
Если вы не держите удар, то вам прямая дорога в рос футбол. Там тихо как в гольфе
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yulay
Вы что? хотите как в Америке? От этого наш футбол спас Fan-ID
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Skotique
Ответ Nike of FW
Ребенок просто болел в силу своих понятий о жизни, папа вечером объяснит, что так делать нельзя и делов-то
такие понятия о жизни из вакуума не берутся. они берутся из родительской семьи. большой вопрос, что именно объяснит папа и объяснит ли вообще. тем более учитывая то, с каким расчетом и хладнокровием она не помогала своей команде, а мешала чужой. это что касается оценки поступка ребёнка и качеств её воспитания.

но в целом, я писал о странности и непоследовательности того, что это допустимо, то есть никто из организаторов это не остановил. от этого и грустно.
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demx
Ничего себе. Болельщица кричит с трибун. Где это видано!
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Nike of FW
Ответ Skotique
сначала они говорят о важности fairplay и уважении соперников, а потом допускают крики под руку на баскетболе, симуляции в футболе, и наверняка еще много чего, противоречащего честной игре и уважению. люди.
Ребенок просто болел в силу своих понятий о жизни, папа вечером объяснит, что так делать нельзя и делов-то
+4
-1
+3
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Daff Rogers
А в чём проблема? Разве когда-то болельщики не мешали пробитию штрафных?
Вот раньше трава была зеленее, конечно:
https://cdn-wp.thesportsrush.com/2021/11/591d8f8a-untitled-design-40.jpg
+7
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Skotique
сначала они говорят о важности fairplay и уважении соперников, а потом допускают крики под руку на баскетболе, симуляции в футболе, и наверняка еще много чего, противоречащего честной игре и уважению. люди.
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Albert Bagautdinov
Подождите-ка, а взрослым тоже так можно?
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