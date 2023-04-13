9 комментариев

Американские соцсети активно обсуждают поведение дочери баскетболиста «Чикаго Буллз» Демара Дерозана.

9-летняя Диар решила помочь команде отца в матче с «Торонто Рэпторс». Знаете как? Криками.

Да, она решила громко и мерзко кричать в момент штрафных бросков «Рэпторс», чтобы помешать им сосредоточиться и отправить мяч в корзину.

Это определенно помогло «Чикаго» победить, учитывая, что игра закончилась со счетом 105:109. А знаете, сколько «Рэпторс» промазали с линии? 18 раз!

Фанаты НБА разделились во мнении.

💭 «Почему это разрешено?».

💭 «Теперь у каждой команды появится крикун».

💭 «Она была лучшим защитником «Буллз» этим вечером».

💭 «Эту семью раньше уважали в Торонто».

💭 «Если бы я был охранником, то сделал тейкдаун».

💭 «Сегодня вечером она приложила больше усилий, чем защита быков».

💭 «Неудивительно, что никто не попросил ее заткнуться».