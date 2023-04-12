Мотайте на ус.

Кали Масл - миллионер-бодибилдер, известный на весь мир. Два года назад чрезмерное увлечение тяжестями чуть не лишило его жизни.

В 2021 году 48-летний спортсмен перенес сердечный приступ, полученный, по оценкам врачей, из-за использования синтетических стероидов.

Его срочно доставили в больницу, где обнаружили, что левая артерия заблокирована. В результате Маслу потребовалась срочная операция.

Недавно Масл признался, что стал бояться поднимать тяжести:

«Я бы сказал своему сыну: «Не иди в бодибилдинг и не употребляй всю эту синтетику из лаборатории.

В течение многих лет у меня были проблемы с отеком ног и лодыжек, и ведь я был моложе. Я мало думал об этом.

Раньше люди говорили мне, что это признак сердечной недостаточности, но конечно, будучи жестким мудаком, я игнорировал их слова, думая, что у меня нет подобных проблем. Теперь я боюсь поднимать тяжести».

Сейчас Масл использует свою популярность, чтобы побудить людей вести более здоровый образ жизни. Кали прекратил заниматься тяжелой атлетикой.

Берегите себя (с).