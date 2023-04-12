😲😲😲 Помните гиганта-бодибилдера Кали Масла? Два года назад он чуть не умер из-за приема стероидов, а теперь ведет здоровый образ жизни и боится поднимать тяжести
Мотайте на ус.
Кали Масл - миллионер-бодибилдер, известный на весь мир. Два года назад чрезмерное увлечение тяжестями чуть не лишило его жизни.
В 2021 году 48-летний спортсмен перенес сердечный приступ, полученный, по оценкам врачей, из-за использования синтетических стероидов.
Его срочно доставили в больницу, где обнаружили, что левая артерия заблокирована. В результате Маслу потребовалась срочная операция.
Недавно Масл признался, что стал бояться поднимать тяжести:
«Я бы сказал своему сыну: «Не иди в бодибилдинг и не употребляй всю эту синтетику из лаборатории.
В течение многих лет у меня были проблемы с отеком ног и лодыжек, и ведь я был моложе. Я мало думал об этом.
Раньше люди говорили мне, что это признак сердечной недостаточности, но конечно, будучи жестким мудаком, я игнорировал их слова, думая, что у меня нет подобных проблем. Теперь я боюсь поднимать тяжести».
Сейчас Масл использует свою популярность, чтобы побудить людей вести более здоровый образ жизни. Кали прекратил заниматься тяжелой атлетикой.
Берегите себя (с).
Так явно и так глупо