Sportsdaily
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😲😲😲 Помните гиганта-бодибилдера Кали Масла? Два года назад он чуть не умер из-за приема стероидов, а теперь ведет здоровый образ жизни и боится поднимать тяжести

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Мотайте на ус.

Кали Масл - миллионер-бодибилдер, известный на весь мир. Два года назад чрезмерное увлечение тяжестями чуть не лишило его жизни.

В 2021 году 48-летний спортсмен перенес сердечный приступ, полученный, по оценкам врачей, из-за использования синтетических стероидов.

Его срочно доставили в больницу, где обнаружили, что левая артерия заблокирована. В результате Маслу потребовалась срочная операция.

Недавно Масл признался, что стал бояться поднимать тяжести:

«Я бы сказал своему сыну: «Не иди в бодибилдинг и не употребляй всю эту синтетику из лаборатории.

В течение многих лет у меня были проблемы с отеком ног и лодыжек, и ведь я был моложе. Я мало думал об этом.

Раньше люди говорили мне, что это признак сердечной недостаточности, но конечно, будучи жестким мудаком, я игнорировал их слова, думая, что у меня нет подобных проблем. Теперь я боюсь поднимать тяжести».

Сейчас Масл использует свою популярность, чтобы побудить людей вести более здоровый образ жизни. Кали прекратил заниматься тяжелой атлетикой.

Берегите себя (с).

3 комментария

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Joey Ramone
Такой прикольный тип, до сих пор иногда по-приколу готовлю его массанаборный хавчик по тюремному рецепту)
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lampard4ever
Нет никакого смысла носить на себе монстроидальную массу в 50 лет. Конечно, сердцу это может не понравиться и стероиды тут ни при чём. Просто всему своё время. Посмотрите на Дориана Ятса, одного из величайших бодибилдеров всех времён. Сейчас он катается на велосипеде и имеет весьма скромную мышечную массу, соответствующую его возрасту и потребностям. Про него лучше напишите, а не про этого хpен-пойми-кого.
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safe1q
Миниатюра спортс и накрутки: к посту только плюсы, минус банально не ставится и при этом совсем нет комментариев
Так явно и так глупо
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