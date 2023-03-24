Sportsdaily
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🏈 В сети завирусилось видео, в котором Леброн играет в американский футбол в старшей школе. И, оказывается, он был очень хорош!

Леброн Джеймс Леброн Джеймс
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Талантливый человек талантлив во всем.

Леброн Джеймс определенно является одним из величайших баскетболистов всех времен — в прошлом месяце он стал лучшим бомбардиром НБА, обогнав Карима Абдул-Джаббара, чей рекорд держался почти 40 лет.

Однако, оказывается, Леброн мог стать легендой другого вида спорта.

В сети завирусились кадры, на которых великий баскетболист, который тогда был школьником, играет в американский футбол.

Это видео было снято в начале 2000-х годов, когда Джеймс играл за школьную футбольную команду «Сент-Винсент — Сент-Мэри».

Захватывающе видеть, как юный Леброн несется по футбольному полю. И он был очень хорош — его считали самым перспективным футболистом в Огайо.

По данным Sporting News, проведя два года в школьном футболе, он показывал удивительно хорошие результаты.

За два сезона он совершил 23 тачдауна благодаря его врожденной прыгучести, которая в итоге помогла ему стать легендой баскетбола. В итоге он привлек внимание нескольких именитых школ, которые надеялись сделать из него звезду американского футбола, но Джеймс никогда не колебался в своем желании играть в НБА. К счастью!

1 комментарий

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Стальной Вилли
Он один из лучших атлетов мира уже не первый десяток лет, нет ничего удивительного что у него и американском футболе перспективы были, там атлетизм -главный навык.
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