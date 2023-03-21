Sportsdaily
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🔞 «Лейкерс» любят порно!». Актрисы фильмов для взрослых признались в интимной связи с баскетболистами. Фанаты ищут «героя»

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Тимофей Мозгов Тимофей Мозгов
Остин Ривз Остин Ривз
Баскетбол Баскетбол

Мероприятие, посвященное героям фильмов для взрослых, не прошло незаметно для фанатов баскетбола.

В результате нескольких интервью было выявлено, что у некоторых актрис была интимная близость со звездами НБА. Девушки сами признались в этом.

Американские фанаты попытались угадать, кто же этот «парень из «Лейкерс».

💭 «Мозгов».

💭 «Как зовут вторую женщину? Мне очень надо. Это для исследовательского проекта».

💭 «Все либо женаты, либо уже признались».

💭 «Остин Ривз».

Есть идеи?

3 комментария

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edik-burimov2@mail.ru
Барни Стинсон
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Bag2879
Это как в мусорном баке покопаться
+1
0
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Bahmut
Стремные какие-то, и на таких зарятся звезды НБА?
+2
0
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