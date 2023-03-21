🔞 «Лейкерс» любят порно!». Актрисы фильмов для взрослых признались в интимной связи с баскетболистами. Фанаты ищут «героя»
Мероприятие, посвященное героям фильмов для взрослых, не прошло незаметно для фанатов баскетбола.
В результате нескольких интервью было выявлено, что у некоторых актрис была интимная близость со звездами НБА. Девушки сами признались в этом.
Американские фанаты попытались угадать, кто же этот «парень из «Лейкерс».
💭 «Мозгов».
💭 «Как зовут вторую женщину? Мне очень надо. Это для исследовательского проекта».
💭 «Все либо женаты, либо уже признались».
💭 «Остин Ривз».
Есть идеи?
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