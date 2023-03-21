Мероприятие, посвященное героям фильмов для взрослых, не прошло незаметно для фанатов баскетбола.

В результате нескольких интервью было выявлено, что у некоторых актрис была интимная близость со звездами НБА. Девушки сами признались в этом.

Американские фанаты попытались угадать, кто же этот «парень из «Лейкерс».

💭 «Мозгов».

💭 «Как зовут вторую женщину? Мне очень надо. Это для исследовательского проекта».

💭 «Все либо женаты, либо уже признались».

💭 «Остин Ривз».

Есть идеи?