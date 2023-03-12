Экс-чемпионка WWE пришла на матч НБА и стала звездой вирусного ролика. Девушка всеми силами игнорировала парня, пытавшегося с ней заговорить 😂😂😂
Пояснял за ЛОР.
Суперзвезда WWE Лив Морган стала главным героем вирусного ролика, набравшего огромную популярность в Твиттере.
Рестлерша посетила 8 марта матч НБА, а камеры арены зафиксировали забавный момент с участием девушки.
Односторонний разговор, сидящего рядом мужчины, явно не был в планах Лив, когда она решила посмотреть баскетбол.
Мужчина что-то усердно объяснял Морган, в то время как она выглядела совершенно незаинтересованной.
Вы же помните знаменитый мем?
Поклонники НБА не смогли устоять от комментариев.
💭 «Она определенно не слышала ни одного слова, которое ты только что сказал, братан».
💭 «Лив Морган ждала, когда он перестанет говорить».
💭 «Лив была в 2 секундах от того, чтобы попросить другое место».
Многие предположили, что парень рассказывал девушке про криптовалюту, Илона Маска или даже «Властелина колец».
Позже Морган объяснила:
«Он что-то объяснял мне, а я смотрела игру, но слушала, хоть и была глубоко в своих собственных мыслях».
Иду по парку и один умалишённый ко мне пристал - шёл рядом и минут 5 что-то рассказывал.
"ля ля ля - ля ля ля. Так на меня все смотрят?".
Какое ей дело до сделки на пару миллионов, о которой он рассказывает, или еще там какие подробности не интересной для нее темы )