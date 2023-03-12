Пояснял за ЛОР.

Суперзвезда WWE Лив Морган стала главным героем вирусного ролика, набравшего огромную популярность в Твиттере.

Рестлерша посетила 8 марта матч НБА, а камеры арены зафиксировали забавный момент с участием девушки.

Односторонний разговор, сидящего рядом мужчины, явно не был в планах Лив, когда она решила посмотреть баскетбол.

Мужчина что-то усердно объяснял Морган, в то время как она выглядела совершенно незаинтересованной.

Вы же помните знаменитый мем?

Поклонники НБА не смогли устоять от комментариев.

💭 «Она определенно не слышала ни одного слова, которое ты только что сказал, братан».

💭 «Лив Морган ждала, когда он перестанет говорить».

💭 «Лив была в 2 секундах от того, чтобы попросить другое место».

Многие предположили, что парень рассказывал девушке про криптовалюту, Илона Маска или даже «Властелина колец».

Позже Морган объяснила:

«Он что-то объяснял мне, а я смотрела игру, но слушала, хоть и была глубоко в своих собственных мыслях».