Sportsdaily
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Экс-чемпионка WWE пришла на матч НБА и стала звездой вирусного ролика. Девушка всеми силами игнорировала парня, пытавшегося с ней заговорить 😂😂😂

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Пояснял за ЛОР.

Суперзвезда WWE Лив Морган стала главным героем вирусного ролика, набравшего огромную популярность в Твиттере.

Рестлерша посетила 8 марта матч НБА, а камеры арены зафиксировали забавный момент с участием девушки.

Односторонний разговор, сидящего рядом мужчины, явно не был в планах Лив, когда она решила посмотреть баскетбол.

Мужчина что-то усердно объяснял Морган, в то время как она выглядела совершенно незаинтересованной.

Вы же помните знаменитый мем?

Credit: KnowYourMeme

Поклонники НБА не смогли устоять от комментариев.

💭 «Она определенно не слышала ни одного слова, которое ты только что сказал, братан».

💭 «Лив Морган ждала, когда он перестанет говорить».

💭 «Лив была в 2 секундах от того, чтобы попросить другое место».

Многие предположили, что парень рассказывал девушке про криптовалюту, Илона Маска или даже «Властелина колец».

Позже Морган объяснила:

«Он что-то объяснял мне, а я смотрела игру, но слушала, хоть и была глубоко в своих собственных мыслях».

5 комментариев

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Тюменский медвежонок
вряд ли дело в мужике, безусловно он тоже может оказаться полной занудой и каждый из нас бы рядом с ним с таким лицом сидел, но что-то мне подсказывает что у подобных девушек все таки "обезьянка с барабаном" в голове и вообще неважно кто будет сидеть рядом с ней и что именно говорить и рассказывать
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АРХАТ
Вообще есть лайф-хак от таких приставучих болтунов - "переспросить" иили сказать "Что")
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Terry Coylor
Она видела, что её показывают на большом экране, поэтому немного позировала, пытаясь ещё и посматривать на площадку. Парень рядом был не на первом месте в списке приоритетов, но не сказать, что на него совсем забили. Пару раз что-то она ему односложно бросила, кивнула. Короче, из описания я ожидал большего
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АРХАТ
Похожий был со мной случай
Иду по парку и один умалишённый ко мне пристал - шёл рядом и минут 5 что-то рассказывал.
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BananaMantana
По моему половина пободных девушек слушает вот так
"ля ля ля - ля ля ля. Так на меня все смотрят?".
Какое ей дело до сделки на пару миллионов, о которой он рассказывает, или еще там какие подробности не интересной для нее темы )
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