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Первые медали будут разыграны уже сегодня: второй день чемпионата Европы по фигурному катанию стартовал

Антонина Дубинина
Ника Осипова
Анастасия Губанова
Алиса Ефимова
Рубен Бломмарт
Екатерина Куракова
Дмитрий Эпштейн
Анастасия Грачева
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Фигурное катание Фигурное катание

Вчера в финском Эспоо стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию.

В 14:15 (по московскому времени) стартуют девушки. Нас представляют:

Анастасия Грачёва

 

Антонина Дубинина

Анастасия Губанова

Екатерина Куракова

В 20:10 ждем выступления спортивных пар, они будут разыгрывать первые медали. Болеем за Алису Ефимову с Рубеном Бломмертом (претендуют на медаль)

и Нику Осипову с Дмитрием Эпштейном.

 

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