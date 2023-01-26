Первые медали будут разыграны уже сегодня: второй день чемпионата Европы по фигурному катанию стартовал
Вчера в финском Эспоо стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию.
В 14:15 (по московскому времени) стартуют девушки. Нас представляют:
Анастасия Грачёва
Антонина Дубинина
Анастасия Губанова
Екатерина Куракова
В 20:10 ждем выступления спортивных пар, они будут разыгрывать первые медали. Болеем за Алису Ефимову с Рубеном Бломмертом (претендуют на медаль)
и Нику Осипову с Дмитрием Эпштейном.
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