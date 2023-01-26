Первые медали будут разыграны уже сегодня: второй день чемпионата Европы по фигурному катанию стартовал

Вчера в финском Эспоо стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию.

В 14:15 (по московскому времени) стартуют девушки. Нас представляют:

Анастасия Грачёва

Антонина Дубинина

Анастасия Губанова

Екатерина Куракова

В 20:10 ждем выступления спортивных пар, они будут разыгрывать первые медали. Болеем за Алису Ефимову с Рубеном Бломмертом (претендуют на медаль)

и Нику Осипову с Дмитрием Эпштейном.