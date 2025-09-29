Хотите больше Кьезы? Здорово, но Слоту плевать. Он даже не взял его в Турцию на матч ЛЧ 😲😱

Федерико Кьеза в сентября влюбил в себя даже самых упрямых фанатов «Ливерпуля».

Четыре результативных действия за 167 минут – показатель уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

А помните, как все искали здравый смысл в решении Арне Слота не включить итальянца в заявку на сезон ЛЧ? Один из общих аргументов – много игроков, нужна свежая скамейка.

Казалось бы, голландец спасся после серьезной травмы Джованни Леони, из-за которой удалось дозаявить Кьезу на прошлой неделе. Только вот итальянцу это не сильно помогло. Тренер не включил его в состав игроков, которые отправились в Стамбул на матч с «Галатасараем».

И, судя по всему, дело не в очередной травме. Просто так решил Арне. А фанаты уже бьют тревогу.

💭 «Арне Слот начинает становиться настоящей проблемой для клуба. Его фаворитизм к определенным игрокам, плохой тактический выбор, вроде штрафных Салаха, и не полностью используемый атакующий потенциал начинают напрягать».

💭 «Гений просто бережет его для «Челси».

💭 «Какого черта мы берем трех вратарей, но не Кьезу».

💭 «Слот невероятно упрямый. Надеюсь, сегодня вечером мы получим ответ, почему он так сделал».

💭 «Лысый берет каких-то никому ненужных парней, вроде Фредди Вудмана, а не Кьезу».

💭 «Какой же он вредный».

