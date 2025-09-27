😶 «Он не понимал, что делает». Оуэн назвал главного «виновника» поражения «Ливерпуля» в матче с «Кристал Пэлас»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн отметил игрока, который сыграл не на своем уровне в игре с «Кристал Пэлас».

«Не знаю, было ли это из-за усталости, но в середине недели Слот дал отдохнуть нескольким игрокам, не выпустив их в Кубке Англии. Они проявили себя не лучшим образом. Сезон только начался, так что я бы не стал ссылаться на усталость.

Хочу сказать, что в первом тайме Ибраима Конате не понимал, что делает. Я не могу объяснить, что это было. Нехватка игровой практики или усталость… В этом сезоне мы уже видели одну или две похожих игры от него.

Но я бы не стал использовать это как оправдание. Стоит похвалить «Кристал Пэлас», это достойная команда. Они победили «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии, это не было случайностью. Я бы даже сказал, что «Пэлас» сыграли очень хорошо», – сказал Оуэн.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:2 в шестом туре АПЛ.