😩 «Он должен играть в старте!» Фанаты «Ливерпуля» требуют, чтобы Слот поставил Кьезу в основу
«Ливерпуль» потерял первые очки в АПЛ, уступив в гостях «Кристал Пэлас».
«Скаузеры» откровенно провалили матч и выглядели гораздо слабее хозяев. Счет мог быть разгромным уже в первом тайме.
Но под занавес игры Федерико Кьеза сравнял счет. Итальянец забил! Ему хватило всего 13 минут. В прошлой встрече Кьеза оформил две голевые передачи.
Тем не менее, «Ливерпуль» не сумел уехать из Лондона с положительным результатом. Гол Эдди Нкетиа подарил победу «Пэлас».
А фанаты чемпионов АПЛ требуют изменений в составе.
💭 «Он должен играть в старте!»
💭 «Черт, Кьеза невероятно хладнокровен на поле».
💭 «Когда-нибудь мой сын спросит, почему его зовут Федерико».
💭 «Слоту и этого мало?»
💭 «Четыре результативных действия за 167 минут, а играет Виртц».