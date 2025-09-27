😩 «Он должен играть в старте!» Фанаты «Ливерпуля» требуют, чтобы Слот поставил Кьезу в основу

«Ливерпуль» потерял первые очки в АПЛ, уступив в гостях «Кристал Пэлас».

«Скаузеры» откровенно провалили матч и выглядели гораздо слабее хозяев. Счет мог быть разгромным уже в первом тайме.

Но под занавес игры Федерико Кьеза сравнял счет. Итальянец забил! Ему хватило всего 13 минут. В прошлой встрече Кьеза оформил две голевые передачи.

Тем не менее, «Ливерпуль» не сумел уехать из Лондона с положительным результатом. Гол Эдди Нкетиа подарил победу «Пэлас».

А фанаты чемпионов АПЛ требуют изменений в составе.

💭 «Он должен играть в старте!»

💭 «Черт, Кьеза невероятно хладнокровен на поле».

💭 «Когда-нибудь мой сын спросит, почему его зовут Федерико».

💭 «Слоту и этого мало?»

💭 «Четыре результативных действия за 167 минут, а играет Виртц».