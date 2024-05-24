«Премьер-лига безжалостна»: Джо Гомес признался, что для него прошедший сезон стал особенным по одной причине

Джо Гомес рассказал о том, как важно для него было постоянно выступать за «Ливерпуль» в сезоне-2023/24:

«Это много значит для меня. Все знают мою историю и то, через что я прошел [речь о травмах]. Больше всего на свете я стараюсь преодолеть эти трудности и просто доказать, что могу быть готовым к игре каждую неделю, для меня это немалый подвиг.

Премьер-лига безжалостна. Наш стиль игры, интенсивность, с которой мы выступаем, – это высокий уровень, это то, чем мы известны».

«Я определил для себя главную задачу: просто быть доступным и быть уверенным, что я смогу сыграть свою роль, если потребуется. Конечно, я должен быть скрупулезным в своей подготовке. Вот почему я благодарен клубу и нашему персоналу за инфраструктуру, которая помогает всем нам выступать наилучшим образом.

Для меня очень много значит просто быть готовым к игре, потому что тогда можно помогать команде и быть частью происходящего. В прошлом мне этого не удавалось, это причиняло боль. Никто из игроков не хочет получить травму и остаться в стороне, не имея возможности помочь команде.

Этот сезон мне понравился, он стал особенным. Конечно, временами было тяжело, но это было замечательное путешествие».

В прошедшей кампании Гомес провел за мерсисайдцев 51 матч во всех турнирах, он также записал на свой счет три ассиста. В награду за свои труды защитник попал в расширенный составе сборной Англии на Евро-2024.

Джо, теперь ждем голов!