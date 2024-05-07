«Не привязывайте трансферы к соцсетям». Фабрицио Романо прокомментировал социальную драму Нуньеса

Удалил все, что связано с «Ливерпулем».

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес почистил свой инстаграм от фотографий, связанных с клубом. Он оставил только аватарку и те, что относятся к выступлениям за сборную. Болельщики решили, что таким образом он рвет все связи с командой.

По словам Фабрицио Романо, нет никаких признаков того, что уругваец решил расстаться с клубом.

Во время записи подкаста Caught Offside инсайдер пояснил свое мнение: «Многие болельщики спрашивают о том, почему Дарвин Нуньес удалил все посты, связанные с «Ливерпулем», из своего аккаунта».

«Однако это личное дело каждого, и только Дарвин может объяснить, почему он так поступил; конечно, это не лучший момент для него, но я бы не связывал активность в социальных сетях с движением на трансферном рынке».

«Пока все тихо, ничего не происходит, и, конечно, Дарвин с нетерпением ждет разговора с новым тренером Арне Слотом».

Болельщики «Ливерпуля» могут выдыхать: Дарвин Нуньес остается в клубе, пока не доказано обратное.