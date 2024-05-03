Карвалью рассказал, как узнал новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»

В январе Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона. Фабиу Карвалью рассказал, как узнал о решении тренера:

«Я узнал об этом, как и многие, из интернета. Я уже собирался уходить [с тренировки], как вдруг Тайлер [Мортон] сказал: «Фабиу, ты видел, что произошло?» Я ответил: «Нет». Тогда он показал мне новость на своем телефоне. Потом я взял свой телефон, я получил несколько сообщений от людей, которых знаю лично и которые близки мне. Все они подтвердили эту новость».

«Я не разговаривал с ним [Клоппом]. Потому что я знаю, что ему было на чем сосредоточиться! Но в конце концов я поговорю с ним. У него был финал Кубка лиги, в котором мы [«Ливерпуль»] победили. У него много дел, и я просто оставлю его в покое до конца сезона, а уже после поговорю с ним.

Я даже не спрашивал об этом у Харви [Эллиота]. Мы не говорим об этом. Я просто хочу, чтобы Юрген сосредоточился, потому что о его решении стало известно, когда у команды было несколько важных матчей. Да и у нас [«Халла»] самих было несколько игр, в тот момент всем было важно сосредоточиться на рабочих задачах. Но я уверен, что мы с Юргеном наверстаем упущенное».

Прошлым летом «Ливерпуль» отдал Фабиу в аренду «Лейпцигу», но в «РБ» португалец закрепиться не смог. Из-за недостатка игровой практики «красные» прервали соглашение и отправили Карвалью доигрывать сезон в «Халл Сити».

В Чемпионшипе полузащитник провел 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал два ассиста. Аренда Карвалью в «Халле» завершится уже в июне.

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