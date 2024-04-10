Мак Аллистер - лучший игрок «Ливерпуля» #прямосейчас: феерит не только в матчах, но и на тренировках

Аргентинец чудо как хорош.

Алексис Мак Аллистер набрал 10 очков в 8 из 9 последних матчей в старте. Таким образом, аргентинский полузащитник набирает очки в 8 из 9 последних матчей, в которых он появлялся в старте.

Игрок набрал 10 (5+5) очков на этом отрезке. Результативными действиями он не отметился только в финале Кубка лиги против «Челси» (1:0).

Кроме того, Мак Аллистер – среди претендентов на приз лучшему игроку марта в АПЛ, среди конкурентов Палмер, Сон, Уайт, Исак.

Алексис хорош не только в официальных матчах - футбольную магию он демонстрирует и на тренировках.