😍 «Один из самых любимых». Клопп в восторге от гола «Ливерпуля» в матче с «Шеффилдом». Речь не о Мак Аллистере 🤯

Юрген Клопп признался, что в матче с «Шеффилдом» был забит один из его самых любимых голов.

«Мы забили один из моих самых любимых голов в этом матче. Думаю, что нападающему иногда это нужно, и мы очень стараемся давить на соперников. Это редко приносит подобный результат, но Дарвин это сделал», - заявил Клопп.

Речь идет о первом мяче, который забил Дарвин Нуньес.

Уругваец застал врасплох голкипера «Шеффилда», не ожидавшего прессинга со стороны соперника, и помешал ему вынести мяч, забив, скорее всего, самый легкий мяч в своей карьере.