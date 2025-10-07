🔥🤨 «Что ты делаешь? Ты выиграл то, о чем я до сих пор мечтаю». Джеррард наконец высказался об уходе Трента в «Реал»

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард оценил решение Трента Александер-Арнолда перейти в мадридский «Реал».

«Сейчас я говорю не как бывший игрок «Ливерпуля». «Реал Мадрид» звал меня во времена Моуринью, серьезно. И это заставило меня задуматься. Я могу понять Трента. Его лучший друг играет там. Может быть, он хочет бросить себе вызов. Он выиграл все в «Ливерпуле». Так что часть меня действительно понимает это.

Но как только я снова надеваю свою ливерпульскую кепку, то думаю: «Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты, пожалуй, один из лучших игроков в Европе. Ты выиграл то, о чем я сижу и до сих пор мечтаю.

Ты брал европейские титулы, будучи одним из главных игроков. Фанаты тебя обожают. Что ты делаешь? Но это позиция моего мерсисайдского сердца», – сказал Джеррард.

