Без Собослаи, но с Мак Аллистером. Как может выглядеть состав «Ливерпуля» при Рубене Амориме

Многие журналисты и инсайдеры, в том числе Фабрицио Романо , считают, что главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим − фаворит на замену Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

39-летний Аморим добился немалых успехов в португальском клубе, который в первый же год завоевал первый за 19 лет чемпионский титул. В настоящее время «Спортинг» снова возглавляет лигу и привлекает к себе внимание, забив 77 голов и пропустив всего 26.

Назначение Аморима может означать смену тактики для «Ливерпуля». При Клоппе мерсисайдцы неизменно играют по схеме 4-3-3.

В «Спортинге» бывший полузащитник «Бенфики» предпочитает расстановку 3-4-3, которая может привести к тому, что одно из ключевых приобретений Клоппа в конечном итоге будет упущено. SPORTbible рассмотрел, как может выглядеть команда «Ливерпуля» в случае назначения Аморима.

Если с защитным построением и тремя игроками атаки все довольно очевидно, то самая интересная линия − полузащиты.

В «Спортинге» Аморим предпочитает использовать двух центральных хавбеков. В его системе Мортен Юлманд − опорный полузащитник, который действует ближе к своим воротам и обеспечивает переход мяча от защиты, а Хидемаса Морита − хавбек, который больше бежит вперед, проникая в штрафную или смещаясь в центр.

Для более оборонительной роли в «Ливерпуле» подходит Ватару Эндо, оставляя Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи бороться за оставшуюся позицию. Аргентинец в последние недели зарекомендовал себя как одного из самых важных игроков системы Клоппа, что может дать ему преимущество. К счастью для венгра, его универсальность позволяет ему занимать на поле разные позиции и в случае необходимости он может быть использован чуть иначе.