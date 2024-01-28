LFC 2020
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Клопп объяснил, почему Мак Аллистер пропустил игру с «Норвичем». Алексис не попал в заявку

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В 4-м туре Кубка Англии «Ливерпуль» дома одолел «Норвич» со счетом 5:2. В заявку «красных» на матч не попал Мак Аллистер.

На пресс-конференции Юрген Клопп объяснил отсутствие аргентинца:

«Алексис сегодня получил небольшой отдых. Он почувствовал себя немного лучше, так что, вероятно, будет готов к среде. Следующая игра не за горами, график плотный, скоро матч с «Челси» дома, а затем с «Арсеналом» на выезде. Нам нужны все игроки, и они нужны нам в наилучшей форме».

Для Клоппа встреча с «Норвичем» стала особенный. Это был первый матч «Ливерпуля» после заявления немца о том, что в конце сезона он покинет команду.

«Энфилд» устроил тренеру эмоциональный вечер, а игроки подарили яркую победу.

2 комментария
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5-2.....разница 3, значит на финише будет 3 кубка.... Осталось дождаться каких.... Конечно 4 лучше! Верим в лучшее! Ливерпуль вперёд! Спасибо Юрген 🤝
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Раньше даже не задумывался, но как же по его лицу видно, что он устал
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