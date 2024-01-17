«Я бы рассмеялся». Игрок, которым интересуется «Ливерпуль», представил свою реакцию на звонок Клоппа

18-летний Момоду Сонко из «Хэкена» привлек внимание крупных клубов, среди которых есть и «Ливерпуль».

По данным шведского издания Expressen, «красные» отправили скаутов на матч «Хэкена» и «Карабаха» в Лиге Европы, чтобы оценить игру Сонко.

Прознав об интересе «Ливерпуля», журналисты издания Sportbladet попросили юношу представить, как бы он отреагировал на звонок самого Юргена Клоппа:

«Если бы он позвонил мне лично, я бы рассмеялся! Это ведь весьма маловероятно. Ему легче связаться с моими агентами, чем со мной. Я все равно не получал этого звонка.

Знаете, у меня в окружении есть фанаты «Ливерпуля» и есть фанаты «Барсы». Так вот они хотят, чтобы я перешел в клуб, который они поддерживают. Это довольно забавно. Да, я получаю очень много сообщений от друзей. Поначалу это весело, но иногда начинает надоедать».

Вместе с «Ливерпулем» за трансфер шведского нападающего могут побороться «Барселона» и «Лейпциг». Как пишет Expressen, сотрудники «РБ» наблюдали за игрой Момоду в тренировочном матче.

В этом сезоне Сонко провел за «Хэкен» 13 встреч, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Всего в арсенале нападающего 44 игры за основу команды, 14 голов и 8 ассистов. Тransfermarkt оценивает стоимость Момоду в 4 млн евро.

Как смотрите на такой трансфер?