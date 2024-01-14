LFC 2020
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В 2007-м двух вратарей «Ливерпуля» арестовали прямо перед матчем 1/16 ЛЧ. Всех спас Рафа Бенитес

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Многие болельщики «Ливерпуля» помнят печально известную драки между Крейгом Беллами и Йоном Арне Риисе, которая произошла во время поездки «красных» в Барселону в 2007 году и сопровождалась ударом клюшкой для гольфа.

Но некоторые могут не знать, что это был не единственный инцидент во время той поездки. Два игрока «Ливерпуля», а именно вратари Ежи Дудек и Пепе Рейна, были арестованы. Как это произошло, рассказал бывший игрок «красных» Джермейн Пеннант:

«Мы были в баре, и когда Ежи повернулся, он столкнулся с молодой женщиной, и у нее буквально вылетел нос. Много крови, она была в бешенстве, но все произошло совершенно случайно. Когда он разворачивался, они столкнулись друг с другом. Но, очевидно, не зная языка, официант и персонал бара запаниковали. Вы не понимаете, что происходит, и тогда вызывают полицию.

Все улаживается, но в следующую минуту мы видим, как на Ежи надевают наручники! Пепе Рейна подходит к нему, чтобы попытаться успокоить. Его тоже арестовывают, и в следующую минуту мы видим, как двух наших вратарей везут в полицейский участок, а мы думаем: «Боже мой!».

Потом все улаживается, потому что Рафа [Бенитес] приходит на помощь. Но в ту ночь это было безумие».

Ливерпулю предстояло сразиться с каталонцами в 1/16 плей-офф Лиги чемпионов. Первый матч проходил на «Камп Ноу», и Бенитес знал, что его команда должна выкладываться на поле, а не за его пределами.

После этих двух инцидентов Рафа обратился к команде с речью и потребовал, чтобы подобное больше не повторялось. Похоже, его слова дошли до игроков: «красные» победили 2:1. В ответном матче на «Энфилде» «Ливерпуль» уступили 0:1, но вышел в четвертьфинал благоадря голам на выезде.

8 комментариев
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1/16 плей-офф?
+4
0
+4
А Ежи?
+1
0
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Ответ Effenberg 11
А Ежи?
и Петруччо
+1
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Ответ AA MM
1/16 плей-офф?
1/8 конечно
+1
0
+1
Ответ Football_legend
Внизу слева это Лукас Лейва?
Верхний ряд слева направо: Пепе Рейна, Альваро Арбелоа, Мохамед Сиссоко, Даниель Аггер, Джейми Каррагер, Хаби Алонсо
Нижний ряд слева направо: Крейг Беллами, Стивен Джеррард, Йон-Арне Риисе, Дирк Кюйт, Стив Финнан
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Внизу слева это Лукас Лейва?
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1/16 это сильно
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Ответ UnforgivenX2
и Петруччо
Олдовая тема. Рад, что кто-то помнит этот шедевр)
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