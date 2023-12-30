Серьезная потеря. Сколько матчей пропустят Салах и Эндо из-за вызова в сборные

Придется справляться без них.

Встреча с «Ньюкаслом» 1 января станет последней игрой «Ливерпуля» перед отъездом Мохамеда Салаха и Ватару Эндо на Кубок африканских наций и Кубок Азии.

Независимо от того, насколько успешно выступят Египет и Япония в своих турнирах, Салах и Эндо пропустят следующие матчи, пока идет групповой этап:

- против «Арсенала» (в гостях) — Кубок Англии — 7 января

- против «Фулхэма» (дома) — Кубок лиги — 10 января

- против «Борнмута» (в гостях) — Премьер-лига — 21 января

- против «Фулхэма» (в гостях) — Кубок лиги — 24 января

Если их национальные команды пройдут в плей-офф, Салах и Эндо также могут пропустить следующие игры:

- против «Челси» (дома) — Премьер-лига — 31 января

- против «Арсенала» (в гостях) — Премьер-лига — 4 февраля

- против «Бернли» (дома) — Премьер-лига — 10 февраля

Если «Ливерпуль» выйдет в следующий раунд Кубка Англии, то прибавится еще один матч, где оба игрока поучаствовать не смогут.