«Прозвучало немного не так, как надо». Ван Дейку не понравились комментарии Куансы о замене Матипа

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк остался недовольным недавними высказывания молодого игрока Джарелла Куансы. 20-летний футболист заявил, что хочет заменить Жоэля Матипа, который получил травму.

«Думаю, это прозвучало немного не так, как надо. На мой взгляд, это хорошо, что он так думает. Но, возможно, это было слишком рано [после травмы Матипа], чтобы он сказал это в том смысле, в котором это прозвучало. Не думаю, что он имел в виду именно это.

Когда мне было 20, я бы тоже, возможно, говорил некоторые вещи, которые воспринимаются иначе. Я прекрасно понимаю, к чему он клонит. Но мы не должны забывать о том, что Жоэль сделал для этого клуба, и о его вкладе в наш успех».

Похоже, что Куанса слегка поторопился, но в «Ливерпуле» явно есть люди, которые в случае чего объяснят защитнику, в чем он не прав.