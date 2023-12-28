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💥 Фирмино может покинуть Саудовскую Аравию в январе. Он недоволен системой «Аль-Ахли» и может вернуться в Англию

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По сообщениям французского издания Foot365, Роберто Фирмино хочет покинуть саудовский «Аль-Ахли».

Футболист присоединился к клубу летом, но похоже, что надолго он не задержится. За последние 14 матчей бразилец отличился лишь дважды, чем сильно недовольны саудовские фанаты.

По данным talkSPORT, Фирмино разочарован системой «Аль-Ахли». Роберто рассматривает вариант с возвращением в Англию, либо переездом в Турцию.

«Аль-Ахли» готов отпустить нападающего на правах аренды в январе, но предпочел бы сохранить игрока на Ближнем Востоке.

Наиболее предметный интерес к бразильцу из клубов АПЛ проявляет «Шеффилд Юнайтед».

2 комментария
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Эх, был бы до сих пор полезен в Ливерпуле.
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Ответ Vadia
Эх, был бы до сих пор полезен в Ливерпуле.
Не был бы. Последние сезоны больше был травмирован. В последнем сезоне Мане играл нападающего, потому Фирма то травмирован, то не в форме был
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