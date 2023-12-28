💥 Фирмино может покинуть Саудовскую Аравию в январе. Он недоволен системой «Аль-Ахли» и может вернуться в Англию
По сообщениям французского издания Foot365, Роберто Фирмино хочет покинуть саудовский «Аль-Ахли».
Футболист присоединился к клубу летом, но похоже, что надолго он не задержится. За последние 14 матчей бразилец отличился лишь дважды, чем сильно недовольны саудовские фанаты.
По данным talkSPORT, Фирмино разочарован системой «Аль-Ахли». Роберто рассматривает вариант с возвращением в Англию, либо переездом в Турцию.
«Аль-Ахли» готов отпустить нападающего на правах аренды в январе, но предпочел бы сохранить игрока на Ближнем Востоке.
Наиболее предметный интерес к бразильцу из клубов АПЛ проявляет «Шеффилд Юнайтед».