«Мог бы стать игроком матча»: Клопп выделил одного подопечного после победы над «Бернли»

«Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Бернли» в 19-м туре Премьер-лиги. Голы на свой счет записали Нуньес и Жота, мяч Эллиотта на 55-й минуте был отменен. Пока «Арсенал» не провел свой матч, «красные» остаются лидерами чемпионата.

Лучшим игроком матча был признан Ван Дейк, но Юрген Клопп в беседе с прессой выделил другого футболиста. Слова тренера передает The Guardian:

«Ватару Эндо мог бы стать лучшим игроком матча. Без него игра могла получиться очень странной».

А вот портал Sofascore оценил японца не так высоко.

Любопытная инфографика от Sky Sports показывает, что статистически в АПЛ с Эндо в составе «Ливерпуль» выступает лучше, чем без японца.

В этом сезоне Ватару провел за «красных» 22 матча во всех турнирах, на его счету – два гола и один ассист. Недавно Эндо рассказал, зачем надевает капу на каждую игру.

А вы согласны с мнением Клоппа? Чей футбол в матче с «Бернли» понравилась вам особенно?