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«Мог бы стать игроком матча»: Клопп выделил одного подопечного после победы над «Бернли»

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«Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Бернли» в 19-м туре Премьер-лиги. Голы на свой счет записали Нуньес и Жота, мяч Эллиотта на 55-й минуте был отменен. Пока «Арсенал» не провел свой матч, «красные» остаются лидерами чемпионата.

Лучшим игроком матча был признан Ван Дейк, но Юрген Клопп в беседе с прессой выделил другого футболиста. Слова тренера передает The Guardian:

«Ватару Эндо мог бы стать лучшим игроком матча. Без него игра могла получиться очень странной».

А вот портал Sofascore оценил японца не так высоко.

Любопытная инфографика от Sky Sports показывает, что статистически в АПЛ с Эндо в составе «Ливерпуль» выступает лучше, чем без японца.

В этом сезоне Ватару провел за «красных» 22 матча во всех турнирах, на его счету – два гола и один ассист. Недавно Эндо рассказал, зачем надевает капу на каждую игру.

А вы согласны с мнением Клоппа? Чей футбол в матче с «Бернли» понравилась вам особенно?

4 комментария
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Сделал несколько ошибок. Но не по своей вине.
При получении мяча поднимает голову, а там все закрытые стоят без движения. Его накрывают 2-3 и потеря. Нужно как Хендерсон, не стесняться и орать )) когда твои партнёры забили на движение и зависли закрытыми.
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Добротный опорник, качественно выполняет свои работу.
Не в упрек Ватару, он молодец, но я боюсь представить, какой бы была игра Ливерпуля, будь в обойме опорник мирового класса!
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Ответ doodler
Сделал несколько ошибок. Но не по своей вине. При получении мяча поднимает голову, а там все закрытые стоят без движения. Его накрывают 2-3 и потеря. Нужно как Хендерсон, не стесняться и орать )) когда твои партнёры забили на движение и зависли закрытыми.
Ларсену он мяч из-за собственной неряшливости подарил под очень опасный удар. Да и в других обрезах, я бы сказал, не партнеров вина: он поднимает голову, опускает, долго думает и его съедают - медленный по мозгам для АПЛ, много лишних касаний, плохие решения
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Эндо хорошую форму набрал, не смотря на небольшой рост очень крут в воздухе и в единоборствах лучше смотрится, чем Мака, жалко, что уедет на месяц в сборную, не понятно кто будет играть в опорке, когда его не будет и если Мака не успеет восстановиться
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