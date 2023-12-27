«Мог бы стать игроком матча»: Клопп выделил одного подопечного после победы над «Бернли»
«Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Бернли» в 19-м туре Премьер-лиги. Голы на свой счет записали Нуньес и Жота, мяч Эллиотта на 55-й минуте был отменен. Пока «Арсенал» не провел свой матч, «красные» остаются лидерами чемпионата.
Лучшим игроком матча был признан Ван Дейк, но Юрген Клопп в беседе с прессой выделил другого футболиста. Слова тренера передает The Guardian:
«Ватару Эндо мог бы стать лучшим игроком матча. Без него игра могла получиться очень странной».
А вот портал Sofascore оценил японца не так высоко.
Любопытная инфографика от Sky Sports показывает, что статистически в АПЛ с Эндо в составе «Ливерпуль» выступает лучше, чем без японца.
В этом сезоне Ватару провел за «красных» 22 матча во всех турнирах, на его счету – два гола и один ассист. Недавно Эндо рассказал, зачем надевает капу на каждую игру.
А вы согласны с мнением Клоппа? Чей футбол в матче с «Бернли» понравилась вам особенно?
При получении мяча поднимает голову, а там все закрытые стоят без движения. Его накрывают 2-3 и потеря. Нужно как Хендерсон, не стесняться и орать )) когда твои партнёры забили на движение и зависли закрытыми.
Не в упрек Ватару, он молодец, но я боюсь представить, какой бы была игра Ливерпуля, будь в обойме опорник мирового класса!