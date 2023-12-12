Стало известно, сколько матчей «Ливерпуля» пропустит Алексис Мак Аллистер

Алексис Мак Аллистер получил травму колена в матче с «Фулхэмом» и вынужден был попросить замену на 12-й минуте второго тайма.

По информации источников, полузащитник пропустит примерно 20 дней.

Таким образом, аргентинец не сможет принять участие в шести матчах «Ливерпуля»:

«Ливерпуль» - «Сент-Жиллуаз», 14 декабря, Лига Европы

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед», 17 декабря, АПЛ

«Ливерпуль» - «Вест Хэм», 20 декабря, Кубок Лиги

«Ливерпуль» - «Арсенал», 23 декабря, АПЛ

«Бернли» - «Ливерпуль», 26 декабря, АПЛ

«Ливерпуль» - «Ньюкасл», 1 января, АПЛ

После перехода из «Брайтона», Мак Аллистер стал регулярно выходить в стартовом составе команды Юргена Клоппа. В этом сезоне он провел за «красных» 18 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.